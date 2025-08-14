Jak se Evropa chystá na ruskou hrozbu? Zvažuje i obnovu prastaré trati

Belgie, Nizozemsko a Německo diskutují o obnově železniční trati Železný Rýn. Trať, jejíž historie sahá až do 19. století, se má dočkat vzkříšení, aby posílila vojenskou mobilitu v reakci na rostoucí hrozbu ze strany Ruska. Tato trasa spojovala belgický přístav Antverpy s německou průmyslovou oblastí Porúří a během druhé světové války a po ní hrála klíčovou roli pro spojenecké síly.
Po dlouhá desetiletí byla trať z velké části nevyužívaná, a od roku 1991 je dokonce její část opuštěná. Experti však nyní poukazují na vojenskou důležitost, která Železný Rýn znovu vrací na stůl. Vzhledem k tomu, že se potřeby EU v oblasti vojenské mobility zvyšují a další železniční tratě jsou na hranici svých kapacit, se tlak na akci stupňuje.
Podle nejmenovaného konzultanta, který je obeznámen s diskusemi, se jednání zrychlují. „Tento projekt je politický,“ potvrdil Thomas De Spiegelaere, mluvčí belgického ministerstva dopravy. „Premiér [Bart] De Wever se projektu ujal osobně,“ dodal.
Ne všichni však s obnovou trati bezvýhradně souhlasí. Nizozemsko je vůči projektu méně nadšené, protože jeho úsek je krátký a paralelní trať Betuwe již spojuje Rotterdam s Německem. Neochota Nizozemska má i komerční důvody.
Přístav v Antverpách dlouhodobě podporuje obnovu Železného Rýna a vidí v něm potenciálního konkurenta pro dominanci přístavu v Rotterdamu. Podle konzultanta se sice Nizozemsko k projektu přidá, ale raději by ho sabotovalo zevnitř.
Belgie doufá, že vojenský aspekt obnovu trati urychlí. Expert na železnice Herman Welter nicméně poznamenal, že „klíč drží Nizozemsko“ a že bude spolupracovat jen v případě, „pokud je to nebude nic stát“.
Welter předpokládá, že Nizozemsko nakonec ke spolupráci svolí díky novým finančním cílům NATO a dotacím EU. Pro vojenskou mobilitu by mohlo být z rozpočtu EU na rok 2027 k dispozici až 17 miliard eur. „Pokud EU poskytne peníze na stavbu zdarma, i zdráhající se Nizozemsko se přidá,“ dodal konzultant.
Jednání o obnově Železného Rýna se táhnou už léta a vyvolala spory kvůli obavám o životní prostředí. V roce 2003 se Belgie a Nizozemsko dostaly k arbitrážnímu soudu, který rozhodl, že Belgie může v obnově pokračovat, ale ponese veškeré ekologické náklady. Nizozemsko mělo přispět pouze v případě, že by z projektu profitovalo.
Podle Weltera je Berlín relativně nakloněn projektu, i když na německé straně trasa čelí největším infrastrukturním problémům kvůli náročnému terénu v okolí Cách a po zhroucení tunelu Rastatt v roce 2017.
Související
Pendolino bude jezdit na další trase. Podle Českých drah překoná rekord
Černý měsíc na železnici. V srpnu v minulosti došlo k několika vlakovým neštěstím
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Jak se Evropa chystá na ruskou hrozbu? Zvažuje i obnovu prastaré trati
před 1 hodinou
Výsledek hovoru mezi lídry? Trump hodně mluvil, co udělá ale neřekl
před 2 hodinami
Trump: Rusko čekají vážné následky, pokud Putin neukončí válku.
před 4 hodinami
Letní počasí je nejnáročnější v noci. Meteorologové vysvětlili důvod
včera
Sbormistr na Vlny nenaváže. Filmoví akademici překvapili volbou dokumentu
včera
Rusové ho naváděli. Kolumbijský žhář měl v Praze i další cíle, odhalilo vyšetřování
včera
Vlci budí na Šumavě obavy. Správa parku připustila, že jí utekli z výběhu
včera
Policie uzavřela případ vraždy čínské ženy v Hradci Králové. Muži hrozí výjimečný trest
včera
Výhled počasí až do září. Meteorologové už tuší, jak bude na začátku školního roku
včera
Dnešek patří levákům. Historie pamatuje několik úspěšných na vědeckém poli
včera
Čína přerušuje styky s prezidentem Pavlem. Kvůli setkání s dalajlámou
včera
Budeme kvůli umělé inteligenci hloupnout? Studie na lékařích odhalila nepříjemné dopady AI
včera
Litva se obává ruského útoku. Vycvičí tisíce dětí i dospělých v používání dronů
včera
Trumpův bizarní slib o zlevnění léků o 1500 % má dobrý důvod. Farmaceutické firmy likvidují Američany
včera
Nečekaný dopad Trumpovy vlády: Největší asijské ekonomiky si šly po krku, teď se spojují proti USA
včera
Jsme jediný spojenec, kterého na Blízkém východě máte, varuje izraelský diplomat EU
včera
Zelenskyj je v Berlíně kvůli jednání s Trumpem. Ten označil evropské lídry za "skvělé lidi"
včera
Izraelské armáda operuje na Západním břehu Jordánu. Uzavírá obchody, omezuje pohyb lidí
včera
Balaštíková končí na kandidátce ANO. Měla se pokusit objednat vraždu psa
včera
Záhadné žhářské útoky, migrace, sabotáže. Polsko stojí ve frontové linii proti ruské hybridní válce
Polsko se stalo evropskou frontovou linií proti ruské agresi, ovšem nejedná se o konvenční válku. Od prosince 2023, kdy se k moci dostala liberální Občanská koalice, čelí polské bezpečnostní složky kritice kvůli svému spíše reaktivnímu než proaktivnímu přístupu k destabilizujícím aktivitám Ruska. Na pozadí této situace se Polsko potýká s vlnou záhadných sabotáží a útoků, které ohrožují jeho stabilitu a bezpečnost.
Zdroj: Libor Novák