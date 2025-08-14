Jak se Evropa chystá na ruskou hrozbu? Zvažuje i obnovu prastaré trati

Libor Novák

14. srpna 2025 10:19

Vlaky
Vlaky Foto: Radek Sycha / INCORP images

Belgie, Nizozemsko a Německo diskutují o obnově železniční trati Železný Rýn. Trať, jejíž historie sahá až do 19. století, se má dočkat vzkříšení, aby posílila vojenskou mobilitu v reakci na rostoucí hrozbu ze strany Ruska. Tato trasa spojovala belgický přístav Antverpy s německou průmyslovou oblastí Porúří a během druhé světové války a po ní hrála klíčovou roli pro spojenecké síly.

Po dlouhá desetiletí byla trať z velké části nevyužívaná, a od roku 1991 je dokonce její část opuštěná. Experti však nyní poukazují na vojenskou důležitost, která Železný Rýn znovu vrací na stůl. Vzhledem k tomu, že se potřeby EU v oblasti vojenské mobility zvyšují a další železniční tratě jsou na hranici svých kapacit, se tlak na akci stupňuje.

Podle nejmenovaného konzultanta, který je obeznámen s diskusemi, se jednání zrychlují. „Tento projekt je politický,“ potvrdil Thomas De Spiegelaere, mluvčí belgického ministerstva dopravy. „Premiér [Bart] De Wever se projektu ujal osobně,“ dodal.

Ne všichni však s obnovou trati bezvýhradně souhlasí. Nizozemsko je vůči projektu méně nadšené, protože jeho úsek je krátký a paralelní trať Betuwe již spojuje Rotterdam s Německem. Neochota Nizozemska má i komerční důvody.

Přístav v Antverpách dlouhodobě podporuje obnovu Železného Rýna a vidí v něm potenciálního konkurenta pro dominanci přístavu v Rotterdamu. Podle konzultanta se sice Nizozemsko k projektu přidá, ale raději by ho sabotovalo zevnitř.

Belgie doufá, že vojenský aspekt obnovu trati urychlí. Expert na železnice Herman Welter nicméně poznamenal, že „klíč drží Nizozemsko“ a že bude spolupracovat jen v případě, „pokud je to nebude nic stát“.

Welter předpokládá, že Nizozemsko nakonec ke spolupráci svolí díky novým finančním cílům NATO a dotacím EU. Pro vojenskou mobilitu by mohlo být z rozpočtu EU na rok 2027 k dispozici až 17 miliard eur. „Pokud EU poskytne peníze na stavbu zdarma, i zdráhající se Nizozemsko se přidá,“ dodal konzultant.

Jednání o obnově Železného Rýna se táhnou už léta a vyvolala spory kvůli obavám o životní prostředí. V roce 2003 se Belgie a Nizozemsko dostaly k arbitrážnímu soudu, který rozhodl, že Belgie může v obnově pokračovat, ale ponese veškeré ekologické náklady. Nizozemsko mělo přispět pouze v případě, že by z projektu profitovalo.

Podle Weltera je Berlín relativně nakloněn projektu, i když na německé straně trasa čelí největším infrastrukturním problémům kvůli náročnému terénu v okolí Cách a po zhroucení tunelu Rastatt v roce 2017. 

včera

Litva se obává ruského útoku. Vycvičí tisíce dětí i dospělých v používání dronů

Související

Vlaky

Pendolino bude jezdit na další trase. Podle Českých drah překoná rekord

České dráhy od konce srpna nasadí denně na jeden pár vlaků Jižní expres vysokorychlostní jednotku Pendolino. Nasazení na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi umožní nejen zkrácení jízdní doby pro cesty do a z jihočeské metropole, ale také bude znamenat pokoření dosavadního maximálního rychlostního limitu na tuzemské železnici v rámci pravidelného vlakového provozu. Na modernizovaných traťových úsecích se totiž počítá s tím, že Pendolino pojede rychleji než 160 km/h, což je dosavadní traťové maximum v České republice.

Vlaky

Zdroj: Libor Novák

