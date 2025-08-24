Nová výše minimální mzdy je vypočtena. Nejnižší výdělek v lednu výrazně vzroste

Minimální mzda se v Česku v příštím roce zvýší. Výše nejnižšího možného výdělku přesáhne hranici 22 tisíc korun. Pro Českou televizi to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Podle informací České televize, která vychází z nové prognózy ministerstva financí, se minimální mzda od ledna 2026 zvýší o 1600 korun na 22 400 korun hrubého měsíčně. Letos je výše nejnižšího výdělku stanovena na 124,40 koruny za hodinu, respektive 20 800 korun za měsíc.
Vláda se už loni na podzim zavázala, že minimální mzda v roce 2026 dosáhne 43,4 procenta průměrné mzdy. Ta podle odhadů ministerstva financí v příštím roce vystoupá nad 51 tisíc korun. Kromě minimální mzdy se zvýší i nejnižší zaručené platy ve veřejné sféře, a to o téměř osm procent.
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci zaměstnance. Vztahuje se na všechny zaměstnance podnikatelské sféry, kteří vykonávají práci v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
Ochrana v odměňování minimální mzdou platí pro všechny zaměstnance podnikatelské sféry. V organizacích, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách, však lze v jednotlivých kolektivních smlouvách dohodnout minimální mzdu vyšší, než která je stanovena příslušným sdělením ministerstva práce a sociálních věcí.
