Nová výše minimální mzdy je vypočtena. Nejnižší výdělek v lednu výrazně vzroste

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. srpna 2025 9:48

Marian Jurečka v Poslanecké sněmovně
Marian Jurečka v Poslanecké sněmovně Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Minimální mzda se v Česku v příštím roce zvýší. Výše nejnižšího možného výdělku přesáhne hranici 22 tisíc korun. Pro Českou televizi to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). 

Podle informací České televize, která vychází z nové prognózy ministerstva financí, se minimální mzda od ledna 2026 zvýší o 1600 korun na 22 400 korun hrubého měsíčně. Letos je výše nejnižšího výdělku stanovena na 124,40 koruny za hodinu, respektive 20 800 korun za měsíc. 

Vláda se už loni na podzim zavázala, že minimální mzda v roce 2026 dosáhne 43,4 procenta průměrné mzdy. Ta podle odhadů ministerstva financí v příštím roce vystoupá nad 51 tisíc korun. Kromě minimální mzdy se zvýší i nejnižší zaručené platy ve veřejné sféře, a to o téměř osm procent. 

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci zaměstnance. Vztahuje se na všechny zaměstnance podnikatelské sféry, kteří vykonávají práci v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Ochrana v odměňování minimální mzdou platí pro všechny zaměstnance podnikatelské sféry. V organizacích, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách, však lze v jednotlivých kolektivních smlouvách dohodnout minimální mzdu vyšší, než která je stanovena příslušným sdělením ministerstva práce a sociálních věcí.

22. srpna 2025 20:13

Metro na lince B opět omezí výluka. Cestující musí do tramvají či vlaků

důchody

Co vše se od letoška mění? Rostou důchody i minimální mzda

S příchodem nového roku nás čeká řada důležitých změn, které ovlivní každodenní život většiny obyvatel České republiky. Některé změny budou znamenat vyšší náklady pro občany, jiné přinesou nové možnosti a ulehčení v určitých oblastech. Podívejte se na klíčové novinky, které nás od 1. ledna 2025 čekají.
Marian Jurečka

Minimální mzda vzroste na téměř 21 tisíc, oznámil Jurečka. Do pěti let má stoupnout až na 29 tisíc

V příštím roce se minimální mzda zvýší o 1900 Kč, z aktuálních 18.900 Kč na 20.800 Kč měsíčně. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) to řekl v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi. Původní odhad ministerstva z počátku srpna předpokládal nárůst na 20.600 Kč, což byl návrh zaslaný do meziresortního připomínkového řízení.

