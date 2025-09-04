Nejen důchody. V lednu poroste i minimální mzda, zvýší se podle mechanismu

Od ledna se minimální mzda zvýší o 1 600 korun na 22 400 korun měsíčně. Odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin tak bude činit 134,40 Kč. Zvýšení vychází z valorizačního mechanismu, který byl zakotven do zákoníku práce v loňském roce 2024 a zajišťuje, aby byl vývoj minimální mzdy předvídatelný a transparentní.
"Nový mechanismus konečně přinesl do stanovování minimální mzdy předvídatelnost a jistotu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. V minulosti se rozhodovalo na poslední chvíli, dnes lidé i firmy znají výši minimální mzdy s dostatečným předstihem. Od ledna se zvyšuje na 22 400 korun, což je další krok k naplnění našeho cíle, aby v roce 2029 dosáhla minimální mzda 47 % průměrné mzdy," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Nařízení vlády neurčuje přímo částku minimální mzdy, ale stanovuje koeficient, podle něhož se na dva roky dopředu určuje její výše. Měsíční minimální mzda se určuje jako součin predikce průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství, kterou připravuje ministerstvo financí, a tohoto koeficientu. Výsledná částka se následně zaokrouhluje na celé stokoruny směrem nahoru.
Podle stanoveného cíle ministerstva práce a sociálních věcí by měl v následujících letech podíl minimální mzdy na průměrné hrubé mzdě postupně růst. V roce 2024 činil 41,2 %, v roce 2025 přibližně 42,2 % a v roce 2026 by se měl zvýšit na zhruba 43,4 %. Každoročně má růst přibližně o 1,2 procentního bodu, aby v roce 2029 dosáhl cílových 47 %. Nový mechanismus tak poskytuje stabilitu a předvídatelnost zaměstnavatelům, kteří mohou své mzdové náklady plánovat s větším předstihem než dříve.
Predikce průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství pro rok 2026 činí 51 497 Kč. Na jejím základě lze již nyní stanovit nejen výši minimální mzdy pro rok 2026, ale také nejnižší úrovně zaručeného platu a rozpětí příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí v platové sféře. Tyto částky budou vyhlášeny sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv do 30. září 2025.
Rozpětí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí u zaměstnanců odměňovaných platem představuje 5 až 15 % měsíční minimální mzdy, tedy v roce 2026 částku od 1 120 do 3 360 Kč měsíčně.
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci zaměstnance. Vztahuje se na všechny zaměstnance podnikatelské sféry, kteří vykonávají práci v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
Ochrana v odměňování minimální mzdou platí pro všechny zaměstnance podnikatelské sféry. V organizacích, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách, však lze v jednotlivých kolektivních smlouvách dohodnout minimální mzdu vyšší, než která je stanovena příslušným sdělením ministerstva práce a sociálních věcí.
13. července 2025 10:31
