Českou státní správou otřásla náhlá smrt šéfa Úřadu práce

Českou státní správou otřásla před víkendem smutná zpráva. Ve věku pouhých 47 let zemřel úřadující generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof. Úřad vedl v posledních dvou letech. Podle dostupných informací podlehl těžké nemoci.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dnes po krátké a těžké nemoci ve věku nedožitých 47 let navždy opustil pan Daniel Krištof, Ph. D., generální ředitel Úřadu práce České republiky," uvedl úřad v pátek v tiskové zprávě s tím, že v myšlenkách jsou pracovníci s rodinou zesnulého a jeho přáteli.
Krištof se do čela Úřadu práce dostal před dvěma lety a v roli generálního ředitele se ho snažil přeměnit v největší pomáhající organizaci v Česku a transformovat ho ve špičkovou státní instituci. Vedl rozsáhlý projekt modernizace ÚP, digitalizace jeho služeb a transformace klíčových agend a zaměřil se na změnu vnímání instituce vůči široké i odborné veřejnosti. Velké úsilí věnoval propagaci celoživotního vzdělávání.
"Daniel Krištof byl pro nás kolegou, na kterého jsme se mohli spolehnout, férovým šéfem a vždy loajálním státním úředníkem, který posunul fungování Úřadu práce ČR do 21. století. Bude nám chybět," napsali zástupci úřadu.
Končící ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) označil Krištofa za skvělého parťáka. "Za dva roky posunul Úřad práce neuvěřitelně dopředu. Byl vtipný, milý, velký profesionál, pracant a zároveň velmi lidský, bylo mi ctí s Danem spolupracovat, děkuji za vše dobré, co pro naši společnost udělal. Bude chybět nejen této zemi, ale především své rodině," konstatoval.
Na znamení smutku vyvěsí pobočky Úřadu práce smuteční prapor. Kondolenční listina bude vystavena v sídle generálního ředitelství a krajských pobočkách Úřadu práce ČR.
