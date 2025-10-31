Superdávka se po měsíci dočkala kalkulačky. Lidem pomůže zjistit, zda mají nárok

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. října 2025 15:19

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Končí říjen, který byl prvním měsícem účinnosti nového zákona o dávce státní sociální pomoci neboli superdávce, která nahradila čtyři dosud známé sociální dávky. Až nyní se v tichosti objevila orientační kalkulačka z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. 

Lidé najdou kalkulačku na webových stránkách ministerstva. Podle úřadu slouží jako "základní vodítko pro ověření, zda byste mohli mít nárok na dávku státní sociální pomoci a v jaké výši by se mohla pohybovat". Výpočet je každopádně pouze orientační, konečné rozhodnutí o přiznání dávky a její výši náleží Úřadu práce. 

"Zároveň upozorňujeme, že kalkulačka nepracuje korektně s příjmy ze samostatně výdělečné činnosti, neboť v tomto případě jsou příjmy specificky porovnávány s průměrnou mzdou a dalšími individuálními faktory," uvedlo ministerstvo. Kalkulačka má čtyři oddíly nazvané Domácnost, Příjmy, Náklady na bydlení a Majetek domácnosti. 

Jedna sjednocená "superdávka" obsahuje přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Žadatelé nově podávají jedinou žádost a mohou tak učinit z pohodlí domova. Od 1. října již nejde žádat o již zmíněné původní dávky. Požádat o dávku může kterýkoliv zletilý (plně svéprávný) člen domácnosti, buď prostřednictvím Klientské zóny Jenda, anebo osobně na úřadě. 

Pokud jste byli poživatelem některé z dávek do září, je nutné pro pokračování nároku i pro příští rok podat v období 1. října do 31. prosince žádost o superdávku. Ministerstvo slibuje rozhodnutí o žádosti do konce příštího dubna. Dorazí poštou, do datové schránky či do Klientské zóny Jenda. Superdávka bude poprvé vyplacena v květnu 2026.

"Bez podané žádosti nárok na původní dávky zanikne ke konci roku 2025. O superdávku si člověk v takovém případě může požádat jako nový klient od ledna 2026," zmínil resort.

Novým zájemcům bude v případě podání od 1. října do 31. prosince žádost vyřízena během 90 dní. Po 1. lednu 2026 se doba zpracování žádosti zkrátí na 30 dní. Pokud by charakter žádosti vyžadoval detailnější prošetření, může být správní řízení prodlouženo o 30 dní nad rámec standardní lhůty. 

Při podání žádosti je nutné mít doklad totožnosti, rodná čísla všech členů domácnosti,
jejich souhlasy s pokračováním řízení, orientační výši průměrného měsíčního příjmu celé vaší domácnosti, počet vlastněných nemovitostí k bydlení, počet vlastněných osobních automobilů a přibližnou výši finančních úspor všech členů domácnosti.

13. září 2025 10:08

Odboráři bojují s vládou o vyšší platy. Pomoci má i dopisová kampaň

Související

Více souvisejících

Sociální dávky Ministerstvo práce a soc. věcí

Aktuálně se děje

před 8 minutami

před 57 minutami

Matěj Bílý

Maďarské povstání 1956. Diktatura nebyla vůlí lidu, importovali ji Sověti, říká Bílý

Matěj Bílý z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, proč maďarské povstání roku 1956 nebylo jen spontánním výbuchem odporu, ale důsledkem hlubokého historického traumatu a sovětské okupace, která v Maďarsku nikdy nezískala legitimitu. Vysvětluje, jak iluze západní pomoci odhalila limity studenoválečné solidarity, proč z maďarské zkušenosti nevzešlo další pražské jaro a jak současný kurz Viktora Orbána paradoxně popírá i využívá odkaz roku 1956.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Hurikán

Nová bilance hurikánu Melissa. Počet obětí se značně zvýšil

V Karibiku stále vychází najevo rozsah zkázy, kterou má na svědomí hurikán Melissa. Počet obětí na Jamajce a Haiti se přiblížil pěti desítkám, informovala BBC. Není přitom vyloučeno, že tragická bilance katastrofy se ještě bude zhoršovat. Panují navíc problémy s dodávkami nezbytné humanitární pomoci. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Ilustrační fotografie.

Kde je "zničená ekonomika"? Před nástupem rozhazovačů roste, dokonce i „sekera“ v rozpočtu má logiku

Česká ekonomika zřetelně ožívá. Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl HDP ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,7 %, což je po letech stagnace nejvýraznější růstový signál. Daří se zejména stavebnictví, obchodu a službám, roste spotřeba i investice. Přestože jde zatím o předběžná data, zpochybňují opoziční tvrzení o „zničené ekonomice“. Zatímco vláda Petra Fialy investovala do rozvoje, hnutí ANO sází na populistické sliby bez finančního krytí a riskuje návrat k politice krátkozrakého rozdávání.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Válka v Izraeli

Hamás zůstane Hamásem – posílí a znovu udeří. Příměří v Gaze trvá, je ale nesmírně křehké

Příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás zůstává křehké a proměnlivé. Obě strany ho opakovaně porušují. Hamás pokračuje v útocích proti izraelským jednotkám, zatímco Izrael odpovídá tvrdými nálety a demolicemi zejména v Chán Júnisu. Napětí se přelévá i do Libanonu a na Západní břeh, kde roste počet incidentů. Spojené státy se snaží udržet dohodu při životě, ale klid zbraní se v Gaze stává jen přechodným stavem mezi dvěma koly násilí.

před 6 hodinami

před 8 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Bratislava, ilustrační fotografie.

Pokuta hrozí komukoliv. Ficova vláda se snaží o kontrolu každého aspektu života, včetně chůze

Slovenský parlament schválil zákon, který zakazuje pohyb po chodníku rychlejší než šest kilometrů za hodinu. Opatření, jež má údajně zvýšit bezpečnost chodců, se však vztahuje i na samotné chodce, a tím posouvá hranici legislativní absurdity o kus dál. Novela, která je prakticky nevymahatelná, se tak stává symbolem vlády, jež místo skutečných problémů reguluje rychlost lidského kroku.

včera

Koaliční smlouva bude mít dodatek. Má zajistit i zvolení Okamury do čela Sněmovny

Už příští týden se má Tomio Okamura (SPD) na základě dohody stran příští vlády stát novým předsedou Poslanecké sněmovny. Pojistkou toho, že se tak opravdu stane, má být dodatek koaliční smlouvy, který budou podepisovat všichni poslanci zvolení za trojici uskupení. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy