Superdávka se po měsíci dočkala kalkulačky. Lidem pomůže zjistit, zda mají nárok

Končí říjen, který byl prvním měsícem účinnosti nového zákona o dávce státní sociální pomoci neboli superdávce, která nahradila čtyři dosud známé sociální dávky. Až nyní se v tichosti objevila orientační kalkulačka z dílny ministerstva práce a sociálních věcí.
Lidé najdou kalkulačku na webových stránkách ministerstva. Podle úřadu slouží jako "základní vodítko pro ověření, zda byste mohli mít nárok na dávku státní sociální pomoci a v jaké výši by se mohla pohybovat". Výpočet je každopádně pouze orientační, konečné rozhodnutí o přiznání dávky a její výši náleží Úřadu práce.
"Zároveň upozorňujeme, že kalkulačka nepracuje korektně s příjmy ze samostatně výdělečné činnosti, neboť v tomto případě jsou příjmy specificky porovnávány s průměrnou mzdou a dalšími individuálními faktory," uvedlo ministerstvo. Kalkulačka má čtyři oddíly nazvané Domácnost, Příjmy, Náklady na bydlení a Majetek domácnosti.
Jedna sjednocená "superdávka" obsahuje přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Žadatelé nově podávají jedinou žádost a mohou tak učinit z pohodlí domova. Od 1. října již nejde žádat o již zmíněné původní dávky. Požádat o dávku může kterýkoliv zletilý (plně svéprávný) člen domácnosti, buď prostřednictvím Klientské zóny Jenda, anebo osobně na úřadě.
Pokud jste byli poživatelem některé z dávek do září, je nutné pro pokračování nároku i pro příští rok podat v období 1. října do 31. prosince žádost o superdávku. Ministerstvo slibuje rozhodnutí o žádosti do konce příštího dubna. Dorazí poštou, do datové schránky či do Klientské zóny Jenda. Superdávka bude poprvé vyplacena v květnu 2026.
"Bez podané žádosti nárok na původní dávky zanikne ke konci roku 2025. O superdávku si člověk v takovém případě může požádat jako nový klient od ledna 2026," zmínil resort.
Novým zájemcům bude v případě podání od 1. října do 31. prosince žádost vyřízena během 90 dní. Po 1. lednu 2026 se doba zpracování žádosti zkrátí na 30 dní. Pokud by charakter žádosti vyžadoval detailnější prošetření, může být správní řízení prodlouženo o 30 dní nad rámec standardní lhůty.
Při podání žádosti je nutné mít doklad totožnosti, rodná čísla všech členů domácnosti,
jejich souhlasy s pokračováním řízení, orientační výši průměrného měsíčního příjmu celé vaší domácnosti, počet vlastněných nemovitostí k bydlení, počet vlastněných osobních automobilů a přibližnou výši finančních úspor všech členů domácnosti.
