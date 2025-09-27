Jurečkova revoluce sociálních dávek. Místo čtyř bude od října jedna jediná

Zbývají poslední dny. Od 1. října 2025 vstupuje v účinnost nový zákon o dávce státní sociální pomoci neboli superdávce, která nahradí čtyři dosud známé sociální dávky. Znovu požádat stát o peníze tak musí úplně každý, včetně osob, které v současnosti některou z dávek pobírají.
Jedna sjednocená "superdávka" bude obsahovat přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, upozornilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Žadatelé budou nově podávat jedinou žádost a mohou tak učinit z pohodlí domova.
Od 1. října tak nepůjde žádat o již zmíněné původní dávky. Požádat o dávku může kterýkoliv zletilý (plně svéprávný) člen domácnosti, buď prostřednictvím Klientské zóny Jenda, anebo osobně na úřadě.
Pokud jste poživatelem některé z dávek v současnosti, je nutné pro pokračování nároku i pro příští rok podat v období 1. října do 31. prosince žádost o superdávku. Ministerstvo slibuje rozhodnutí o žádosti do konce příštího dubna. Dorazí poštou, do datové schránky či do Klientské zóny Jenda. Superdávka bude poprvé vyplacena v květnu 2026.
"Bez podané žádosti nárok na původní dávky zanikne ke konci roku 2025. O superdávku si člověk v takovém případě může požádat jako nový klient od ledna 2026," zmínil resort.
Novým zájemcům bude v případě podání od 1. října do 31. prosince žádost vyřízena během 90 dní. Po 1. lednu 2026 se doba zpracování žádosti zkrátí na 30 dní. Pokud by charakter žádosti vyžadoval detailnější prošetření, může být správní řízení prodlouženo o 30 dní nad rámec standardní lhůty.
Při podání žádosti je nutné mít doklad totožnosti, rodná čísla všech členů domácnosti,
jejich souhlasy s pokračováním řízení, orientační výši průměrného měsíčního příjmu celé vaší domácnosti, počet vlastněných nemovitostí k bydlení, počet vlastněných osobních automobilů a přibližnou výši finančních úspor všech členů domácnosti.
Pomáhá lidem odkázaným na pomoc druhých. Příspěvek na péči se zvýší, rozhodli poslanci
Novinka u žádostí o dávky a příspěvky. Stát spustil mobilní aplikaci
Sociální dávky , Ministerstvo práce a soc. věcí
