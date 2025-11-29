První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV

Jan Hrabě

Jan Hrabě

29. listopadu 2025 18:11

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Od 1. října nahradila superdávka čtyři dosavadní sociální dávky. Jejím cílem je zjednodušit systém pomoci, snížit administrativní zátěž a poskytovat podporu lépe a přesněji cíleným způsobem. O dávku již požádalo více než 280 tisíc žadatelů. Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje využívat online podání přes portál Jenda, kde lze žádost vyřídit nejrychleji.

"Superdávka znamená jednodušší systém a lépe cílenou podporu pro ty, kteří ji skutečně potřebují. Umožňuje nám moderně a férově vyhodnocovat situaci domácností a poskytovat pomoc efektivněji než dříve," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Preferovaným způsobem podání je online žádost přes klientskou zónu Jenda. Přihlášení probíhá prostřednictvím identity občana, nejčastěji bankovní identity. Online formulář je uživatelsky jednoduchý, obsahuje vysvětlivky a umožňuje žadatelům průběžně sledovat stav podání i výsledné rozhodnutí. Dokumenty lze k žádosti snadno nahrát prostřednictvím mobilního telefonu. Žádost je možné podat také osobně na pobočkách Úřadu práce ČR, kde se doporučuje využít online objednávkový systém.

Noví žadatelé, kteří v září nepobírali žádnou z původních dávek, mohou o superdávku žádat od 1. října. Žádosti podané do konce roku 2025 budou úřady vyřizovat do 90 dnů, od ledna 2026 pak ve lhůtě 30 dnů. Výplata dávky začne až po ukončení správního řízení.

Osoby, které pobíraly některou ze čtyř původních dávek, by měly podat novou žádost mezi 1. říjnem a 31. prosincem 2025. Pokud v této lhůtě požádají, budou jim původní dávky vypláceny až do dubna 2026 a nová superdávka na ně plynule naváže. Pokud však žádost v uvedeném období nepodají, nárok na původní dávky jim zanikne již na konci roku 2025. Rozhodnutí o superdávce bude žadatelům doručeno nejpozději do konce dubna 2026; v případě schválení bude dávka vyplacena v květnu zpětně za duben.

"U online žádostí je důležité, aby nahrané dokumenty byly čitelné, zejména soudní rozhodnutí a razítka právní moci. Osobní podání doporučujeme neodkládat, protože prosinec má omezený počet pracovních dnů a očekáváme zvýšenou návštěvnost poboček," doplnil ministr Jurečka.

K 25. listopadu bylo podáno 280 326 žádostí o superdávku. Z toho 63 % bylo podáno asistovaně na pobočkách Úřadu práce ČR a 37 % bylo podáno samoobslužně online. Ministerstvo zároveň rozeslalo informační dopisy 418 tisícům možných příjemců, z nichž 254 tisíc již podalo žádost. U klientů v hmotné nouzi činí podíl žadatelů 80 %.

U části žadatelů se při online podání objevily komplikace v podobě opakovaných výzev k doplnění dokumentů. Systém Jenda upozorňuje na chybějící nebo nečitelné podklady, a proto může výzvu odeslat znovu i ve chvíli, kdy už žadatel dokument nahrál. Pokud byly potřebné doklady doloženy, neměly by být nahrávány opakovaně. V případě nejasností se mohou žadatelé obrátit na pobočku Úřadu práce ČR, kde pracovníci žádost ověří a dořeší. Ministerstvo systém průběžně upravuje tak, aby se podobné situace postupně minimalizovaly.

před 6 hodinami

Nároky na důchody očima statistiků. Čísla mluví jasně

Související

Více souvisejících

Sociální dávky Marian Jurečka (KDU-ČSL) Ministerstvo práce a soc. věcí

Aktuálně se děje

před 26 minutami

Na Staroměstském náměstí se rozsvítil vánoční strom. (29.11.2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Praha rozsvítila letošní vánoční strom. Smrk je přes 80 let starý

Praha se dnes definitivně ponořila do pravé vánoční atmosféry. Den před začátkem letošního adventu se na Staroměstském náměstí za přítomnosti tisícovek lidí rozsvítil vánoční strom. Nechyběl u toho fotograf našeho webu. Podívejte se na fotografie z centra metropole, kde probíhají i vánoční trhy. 

před 1 hodinou

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV

Od 1. října nahradila superdávka čtyři dosavadní sociální dávky. Jejím cílem je zjednodušit systém pomoci, snížit administrativní zátěž a poskytovat podporu lépe a přesněji cíleným způsobem. O dávku již požádalo více než 280 tisíc žadatelů. Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje využívat online podání přes portál Jenda, kde lze žádost vyřídit nejrychleji.

před 2 hodinami

Martin Kupka

Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic

Šéf Správy železnic Jiří Svoboda, u kterého se v týdnu našly desítky milionů v hotovosti, zřejmě přijde o svou funkci. Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) informoval, že Svoboda by měl být na pondělním jednání správní rady společnosti odvolán z funkce. 

před 3 hodinami

Donald Trump

Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou

Dlouho zvažovaný vojenský zásah Američanů ve Venezuele se možná blíží. Šéf Bílého domu Donald Trump dnes informoval o uzavření vzdušného prostoru nad jihoamerickou zemí. Důvody nevysvětlil. Česká diplomacie už v uplynulých dnech vyzvala krajany, aby Venezuelu opustili. 

před 4 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě

Návrat ruských vojáků domů odhaluje problém, který Kreml nemůže, a možná ani nechce, řešit. Statisíce mužů traumatizovaných válkou a chaotickým velením se vracejí domů, kde na ně čeká zhroucený psychiatrický systém. Stává se z nich časovaná bomba. V zemi, kde se násilí normalizuje a lidský život má nízkou hodnotu, hrozí, že místo léčby budou tito veteráni s PTSD znovu využiti jako nástroj síly. A to představuje riziko, které přesahuje ruské hranice.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Filip Turek

Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku

Motoristé trvají na vládním angažmá poslance Filipa Turka, který by se podle posledního návrhu měl nakonec stát ministrem životního prostředí. Předseda strany Petr Macinka v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že neexistují důvody, které by bránily jmenování Turka do funkce. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Andrij Jermak

Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu

Někdejší šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak se po rezignaci chystá na frontu. Jermak odstoupil z funkce poté, co se o jeho osobu začaly intenzivně zajímat ukrajinské protikorupční úřady. Zelenského spolupracovník si postěžoval na nedostatek úcty. 

před 7 hodinami

Petr Macinka a Filip Turek

Turek, nebo Macinka? Je to vlastně jedno, Babiš riskuje národní bezpečnost

Úvahy o dosazení Filipa Turka či Petra Macinky do čela české diplomacie vyvolávají vážné pochybnosti o tom, zda ještě platí, že ministr musí mít zkušenosti, důvěryhodnost a elementární profesionální vystupování. Oba kandidáti postrádají praxi i autoritu potřebnou k řízení složitého resortu klíčového pro obraz i bezpečnost země. Nahrazovat odbornost politickou improvizací je hazard, který může poškodit reputaci státu, oslabit jeho pozici mezi spojenci a ohrozit národní bezpečnost.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 12 hodinami

včera

Vizualizace dopravní kapsle systému Hyperloop uvnitř tubusu

Měl způsobit revoluci v cestování. Kam se poděl Muskův Hyperloop?

Po oznámení, že společnost Hyperloop One v prosinci 2023 ukončila svou činnost, se zdálo, že sen o převratné dopravě skončil. Myšlenka hyperloopu – vlaků „létajících“ rychlostí 700 mil za hodinu v přetlakových trubkách – byla považována za mrtvou. Hyperloop One, dříve podporovaný investicemi od Virgin Group Richarda Bransona, byl hlavním hráčem v tomto odvětví, ale nedokázal udržet finanční rovnováhu.

včera

Andrij Jermak v Džiddě

Proč je odchod Andrije Jermaka pro Ukrajinu politickým zemětřesením?

Odchod Andrije Jermaka z pozice všemocného šéfa kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského představuje pro Ukrajinu tektonický posun a otevírá prostor pro ostrý boj o způsob vládnutí v zemi. Jermak, původně málo známý právník a producent béčkových filmů, si vybudoval obrovský vliv jako nejvyšší poradce prezidenta a mnozí ho považovali za virtuálního spoluprezidenta.

včera

Obyvatelé Kyjeva se před invazí ruské armády schovali do krytů

Ukrajina čelí vyhlídce na drsnou zimu i příští léta. V rozpočtu má obří díru

Ukrajina čelí vyhlídce na drsnou zimu a pravděpodobně i na ta léta, která budou následovat. Podle nejlepších odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) se válkou zničená země potýká s dírou v rozpočtu ve výši 65 miliard dolarů v průběhu příštích dvou let. Téměř dvě třetiny napjatého rozpočtu Kyjeva jsou v současné době vynakládány na financování zdlouhavé opotřebovací války s cílem zadržet ruský postup. Každodenní potřeby ukrajinských občanů, včetně výplat důchodů a mezd ve veřejném sektoru, jsou z velké části kryty zahraniční pomocí od západních spojenců.

včera

V Hongkong hoří několik výškových budov

Použili bambusové lešení, teď mají na svědomí desítky mrtvých. Proč byl požár v Hongkongu tak ničivý?

Mohutný požár v obytném komplexu v hongkongské čtvrti Tai Po si vyžádal nejméně 128 mrtvých a více než 200 pohřešovaných osob. Oheň, který se rychle šířil přes několik výškových budov, stále hoří, ačkoli přesná příčina, proč vypukl ve středu krátce před 15. hodinou místního času, zůstává neznámá. Hongkongská policie v souvislosti s požárem zatkla tři vedoucí pracovníky stavební společnosti pro podezření ze zabití.

včera

Zelenského pravá ruka skončila. Andrij Jermak rezignoval

Jeden z nejvlivnějších politických hráčů na Ukrajině a blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského rezignoval jen několik hodin poté, co u něj protikorupční orgány provedly razii. Tato rezignace, oznámená Zelenským v pátek, představuje závažnou krizi pro Kyjev, který čelí novému tlaku ze Spojených států, aby přistoupil na mírovou dohodu o ukončení války s Ruskem.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy