První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV

Od 1. října nahradila superdávka čtyři dosavadní sociální dávky. Jejím cílem je zjednodušit systém pomoci, snížit administrativní zátěž a poskytovat podporu lépe a přesněji cíleným způsobem. O dávku již požádalo více než 280 tisíc žadatelů. Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje využívat online podání přes portál Jenda, kde lze žádost vyřídit nejrychleji.
"Superdávka znamená jednodušší systém a lépe cílenou podporu pro ty, kteří ji skutečně potřebují. Umožňuje nám moderně a férově vyhodnocovat situaci domácností a poskytovat pomoc efektivněji než dříve," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Preferovaným způsobem podání je online žádost přes klientskou zónu Jenda. Přihlášení probíhá prostřednictvím identity občana, nejčastěji bankovní identity. Online formulář je uživatelsky jednoduchý, obsahuje vysvětlivky a umožňuje žadatelům průběžně sledovat stav podání i výsledné rozhodnutí. Dokumenty lze k žádosti snadno nahrát prostřednictvím mobilního telefonu. Žádost je možné podat také osobně na pobočkách Úřadu práce ČR, kde se doporučuje využít online objednávkový systém.
Noví žadatelé, kteří v září nepobírali žádnou z původních dávek, mohou o superdávku žádat od 1. října. Žádosti podané do konce roku 2025 budou úřady vyřizovat do 90 dnů, od ledna 2026 pak ve lhůtě 30 dnů. Výplata dávky začne až po ukončení správního řízení.
Osoby, které pobíraly některou ze čtyř původních dávek, by měly podat novou žádost mezi 1. říjnem a 31. prosincem 2025. Pokud v této lhůtě požádají, budou jim původní dávky vypláceny až do dubna 2026 a nová superdávka na ně plynule naváže. Pokud však žádost v uvedeném období nepodají, nárok na původní dávky jim zanikne již na konci roku 2025. Rozhodnutí o superdávce bude žadatelům doručeno nejpozději do konce dubna 2026; v případě schválení bude dávka vyplacena v květnu zpětně za duben.
"U online žádostí je důležité, aby nahrané dokumenty byly čitelné, zejména soudní rozhodnutí a razítka právní moci. Osobní podání doporučujeme neodkládat, protože prosinec má omezený počet pracovních dnů a očekáváme zvýšenou návštěvnost poboček," doplnil ministr Jurečka.
K 25. listopadu bylo podáno 280 326 žádostí o superdávku. Z toho 63 % bylo podáno asistovaně na pobočkách Úřadu práce ČR a 37 % bylo podáno samoobslužně online. Ministerstvo zároveň rozeslalo informační dopisy 418 tisícům možných příjemců, z nichž 254 tisíc již podalo žádost. U klientů v hmotné nouzi činí podíl žadatelů 80 %.
U části žadatelů se při online podání objevily komplikace v podobě opakovaných výzev k doplnění dokumentů. Systém Jenda upozorňuje na chybějící nebo nečitelné podklady, a proto může výzvu odeslat znovu i ve chvíli, kdy už žadatel dokument nahrál. Pokud byly potřebné doklady doloženy, neměly by být nahrávány opakovaně. V případě nejasností se mohou žadatelé obrátit na pobočku Úřadu práce ČR, kde pracovníci žádost ověří a dořeší. Ministerstvo systém průběžně upravuje tak, aby se podobné situace postupně minimalizovaly.
Související
Superdávka se po měsíci dočkala kalkulačky. Lidem pomůže zjistit, zda mají nárok
Jurečkova revoluce sociálních dávek. Místo čtyř bude od října jedna jediná
Sociální dávky , Marian Jurečka (KDU-ČSL) , Ministerstvo práce a soc. věcí
Aktuálně se děje
před 26 minutami
OBRAZEM: Praha rozsvítila letošní vánoční strom. Smrk je přes 80 let starý
před 1 hodinou
První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV
před 2 hodinami
Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic
před 3 hodinami
Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou
před 4 hodinami
Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě
před 4 hodinami
Kyjev čelil rozsáhlému útoku. Stovky tisíc Ukrajinců jsou bez elektřiny
před 5 hodinami
Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku
před 6 hodinami
Nároky na důchody očima statistiků. Čísla mluví jasně
před 7 hodinami
Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu
před 7 hodinami
Turek, nebo Macinka? Je to vlastně jedno, Babiš riskuje národní bezpečnost
před 8 hodinami
Hrad zveřejnil plán dalších konzultací. Dorazí Havlíček nebo Schillerová
před 9 hodinami
Trump chce najednou zrušit většinu Bidenových rozhodnutí. Panují nejasnosti
před 10 hodinami
Olomoučtí kriminalisté mají napilno. Za dva dny vyjížděli ke dvěma vraždám
před 10 hodinami
Ledovka zasáhne Česko, varuje ČHMÚ. Meteorologové řekli, jaká je situace
před 12 hodinami
Počasí příští týden: Do Česka dorazí oteplení
včera
Měl způsobit revoluci v cestování. Kam se poděl Muskův Hyperloop?
včera
Proč je odchod Andrije Jermaka pro Ukrajinu politickým zemětřesením?
včera
Ukrajina čelí vyhlídce na drsnou zimu i příští léta. V rozpočtu má obří díru
včera
Použili bambusové lešení, teď mají na svědomí desítky mrtvých. Proč byl požár v Hongkongu tak ničivý?
včera
Zelenského pravá ruka skončila. Andrij Jermak rezignoval
Jeden z nejvlivnějších politických hráčů na Ukrajině a blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského rezignoval jen několik hodin poté, co u něj protikorupční orgány provedly razii. Tato rezignace, oznámená Zelenským v pátek, představuje závažnou krizi pro Kyjev, který čelí novému tlaku ze Spojených států, aby přistoupil na mírovou dohodu o ukončení války s Ruskem.
Zdroj: Libor Novák