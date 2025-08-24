Snaha pomoci se vymstila. Na Slovensku zemřel muž, kterého zranil daněk

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. srpna 2025 9:15

Na Slovensku zemřel člověk, kterého zranil daněk. (23.8.2025)
Na Slovensku zemřel člověk, kterého zranil daněk. (23.8.2025) Foto: Facebook Air - Transport Europe, letecká záchranná služba

Na Slovensku se v posledních letech potýkají s opakovanými útoky medvědů na člověka, ale smrtelná zranění umí způsobit i jiná zvířata. Důkazem je smutný případ z Dolné Strehové v Banskobystrickém kraji, kde o život přišel muž, který se snažil pomoci daňkovi zaklíněnému v plotě. 

Na případ upozornil web novinky.cz, o tragickém incidentu informovala letecká záchranná služba na facebooku. Její představitelé však mylně uvedli, že zúčastněným zvířetem byl jelen. Ve skutečnosti šlo o daňka. 

Záchranáři byli v sobotu přivoláni do zmíněné obce, aby pomohli padesátiletému muži, který utrpěl vážné zranění při snaze vysvobodit zvíře zaklíněné v plotě kolem rodinného domu. 

"Podle dostupných informací při nešťastném pohybu daňka došlo k zásahu jedné z hlavních tepen dolní končetiny, což způsobilo masivní krvácení a následné zastavení oběhu," popsali zdravotníci. 

Kvůli vážnosti situace byl na místo přivolán vrtulník. U muže probíhala kardiopulmonální resuscitace, která však byla neúspěšná. Životní funkce se u vážně zraněného pacienta nepodařilo obnovit. 

včera

Eurovize odhalila dějiště příštího ročníku. Češi ho budou mít za rohem

Související

Více souvisejících

Slovensko Zvířata

Aktuálně se děje

před 37 minutami

před 1 hodinou

Na Slovensku zemřel člověk, kterého zranil daněk. (23.8.2025)

Snaha pomoci se vymstila. Na Slovensku zemřel muž, kterého zranil daněk

Na Slovensku se v posledních letech potýkají s opakovanými útoky medvědů na člověka, ale smrtelná zranění umí způsobit i jiná zvířata. Důkazem je smutný případ z Dolné Strehové v Banskobystrickém kraji, kde o život přišel muž, který se snažil pomoci daňkovi zaklíněnému v plotě. 

před 1 hodinou

před 3 hodinami

včera

včera

PPF

PPF zcela ovládne Kellnerová s dcerami. Bude je to stát desítky miliard

Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová uzavřela zásadní dohodu týkající se skupiny PPF. Nevlastní syn miliardářky má být vyplacen, za svůj desetiprocentní podíl dostane přes 40 miliard korun. Jde o další významný milník v nedávné historii společnosti po tragické smrti Petra Kellnera v březnu 2021. 

včera

Pete Hegseth

Pentagon vyhodil muže, který po útoku na Írán oponoval Trumpovi

Pentagon, přesněji americký ministr obrany Pete Hegseth rozhodl o vyhazovu zpravodajské agentury Jeffreyho Kruseho. Informovala o tom BBC. Děje se tak jen pár dní poté, co Bílý dům zpochybnil závěry zpravodajců ohledně škod napáchaných úderem proti íránským jaderným zařízením. 

včera

včera

včera

včera

včera

Vít Rakušan a Petr Fiala v Poslanecké sněmovně

Rakušan se v úterý setká jen s Fialou. Židle ale bude připravena i pro Hřiba

Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se v úterý sejdou v Praze na setkání, které svolal druhý jmenovaný. Politici mají deklarovat, že jimi vedené strany po volbách do Poslanecké sněmovny nevstoupí do vlády s hnutím ANO expremiéra Andreje Babiše. Pozván byl i předseda Pirátů Zdeněk Hřib, jeho účast je nejistá. 

včera

včera

Kateřina Konečná

Komunisté si přejí návrat socialismu. Nikdo jim ale nebrání odejít do Ruska a zažít diktaturu

Komunistická koalice kolem Kateřiny Konečné se pokouší o návrat do vysoké politiky s programem, který místo reálných řešení nabízí návrat k ideologii dávno odmítnuté. Hlásá, že je hlasem „umlčované většiny“, přitom požaduje odchod Česka z EU a NATO a otevřeně volá po návratu k socialismu. Její rétorika ignoruje historická fakta a opomíjí, co český národ prožil pod komunistickým režimem. O to důležitější je dnes připomínat dějiny a být na pozoru.

včera

armáda Jižní Korea (Republic of Korea army - ROK army)

Střelba na korejské hranici. KLDR mluví o promyšlené provokaci

Jižní Korea potvrdila incident na hranici se Severní Koreou, kde zazněly varovné výstřely, když severokorejští vojáci v uplynulých dnech na krátkou chvíli překročili hranici mezi oběma zeměmi. Pchjongjang označil varovnou střelbu za promyšlenou provokaci a obvinil Soul z vyvolávání dalšího napětí, informovala BBC. 

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Rusko nařizuje instalaci aplikace Max. Svoboda občanů je opět ve vážném ohrožení

Ruská vláda od září nařídí povinnou instalaci domácí komunikační aplikace Max na všech mobilních telefonech a tabletech prodávaných v zemi. Tento krok je dalším článkem v řetězci opatření, jejichž cílem je upevnit státní kontrolu nad digitálním prostorem. Kreml tímto způsobem posiluje dohled nad občany a vytlačuje zahraniční platformy, které dosud umožňovaly relativně svobodnou online komunikaci, jak informoval britský server Guardian.

včera

včera

včera

Rusové vrací úder. Zelenskyj všechno odmítá, tvrdí Lavrov

Rusové sice přiznali, že v tuto chvíli neplánují schůzku mezi prezidentem Vladimirem Putinem a jeho ukrajinským protějškem, ale vinu házejí právě na Volodymyra Zelenského. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se Zelenskyj staví k ruským návrhům tak, že je všechno odmítá. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy