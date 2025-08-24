Snaha pomoci se vymstila. Na Slovensku zemřel muž, kterého zranil daněk

Na Slovensku se v posledních letech potýkají s opakovanými útoky medvědů na člověka, ale smrtelná zranění umí způsobit i jiná zvířata. Důkazem je smutný případ z Dolné Strehové v Banskobystrickém kraji, kde o život přišel muž, který se snažil pomoci daňkovi zaklíněnému v plotě.
Na případ upozornil web novinky.cz, o tragickém incidentu informovala letecká záchranná služba na facebooku. Její představitelé však mylně uvedli, že zúčastněným zvířetem byl jelen. Ve skutečnosti šlo o daňka.
Záchranáři byli v sobotu přivoláni do zmíněné obce, aby pomohli padesátiletému muži, který utrpěl vážné zranění při snaze vysvobodit zvíře zaklíněné v plotě kolem rodinného domu.
"Podle dostupných informací při nešťastném pohybu daňka došlo k zásahu jedné z hlavních tepen dolní končetiny, což způsobilo masivní krvácení a následné zastavení oběhu," popsali zdravotníci.
Kvůli vážnosti situace byl na místo přivolán vrtulník. U muže probíhala kardiopulmonální resuscitace, která však byla neúspěšná. Životní funkce se u vážně zraněného pacienta nepodařilo obnovit.
