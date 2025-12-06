Slovenský policista bez služebního čísla zbil Čecha na ubytovně, útok vysílal na TikToku

Na slovenské ubytovně v obci Slovenská Ľupča u Banské Bystrice došlo 29. listopadu k brutálnímu útoku policisty na českého občana, který byl navíc živě vysílán na sociální síti TikTok. Napadený muž, Ardian Bobaj, který má původ v Albánii, ale je české národnosti, po zásahu vykašlával a zvracel krev. Podle Bobajova vyjádření pro deník SME zaútočil na ubytovně policista, který neměl viditelné služební číslo.
Bobaj, jenž na Slovensko přijel za prací jako jeřábník na stavbě u banskobystrické nemocnice, popsal, že policisté ho přišli vystěhovat z ubytovny. Když je požádal o více času na sbalení, místo toho ho čekala bitka.
Útočník ho při incidentu rasisticky urážel. „Řekli mi, že jsem černý bastard a že na Slovensku nemají rádi černé bastardy,“ uvedl napadený muž.
Celou bitku si Bobaj stihl natočit na mobilní telefon a videa z incidentu kolují po sociálních sítích. Právě v tu dobu měl zapnuté živé vysílání na TikToku.
Po napadení, které v něm zanechalo strach, se Bobaj raději vrátil do České republiky, protože ztratil důvěru v to, že by mu slovenská policie dokázala zajistit bezpečí a ochranu.
Trestní oznámení zatím nepodal, ale zvažuje tento krok. Případem se mezitím začala zabývat slovenská policejní inspekce, která má prověřit průběh zásahu a chování zasahujících strážníků.
Slovenská policejní prezidentka Jana Maškarová ve svém prohlášení slíbila rychlé vyvození důsledků v případě, že by se potvrdilo pochybení policistů. Odmítla jakékoliv jednání, které by u veřejnosti mohlo vyvolat dojem selhání policejních složek.
