Zelenskyj prozradil, jak se tvoří záruky pro Ukrajinu. Vidí reálnou šanci ukončit válku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že podoba bezpečnostních záruk pro Ukrajinu může být hotová za několik dní. Podle Zelenského je šance ukončit válku reálná. Lídr napadené země ale opět obvinil Rusko z toho, že o mír nestojí.
Zelenskyj v sobotu informoval o rozhovoru s nizozemským premiérem Dickem Schoofem a zmínil, že jedním z témat byly pondělní rozhovory s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Nizozemsko totiž nemělo zastoupení v delegaci evropských státníků.
"Teď je tady reálná šance ukončit válku a Ukrajina je připravena udělat konstruktivní kroky, které mohou přiblížit mír. Rusko však neprojevuje zájem o mír ze své strany a pokračuje v bombardování našich měst," podotkl ukrajinský prezident na sociální síti X.
Lídr napadené země uvedl, že Kyjev si vykládá všechny signály, které v posledních dnech přicházejí z Moskvy, jediným možným způsobem. "Tlak je nutný ke změně jejího postoje, stejně tak setkání na nejvyšší úrovni k diskuzi o všech tématech," připomněl Zelenskyj svou ochotu setkat se s Vladimirem Putinem.
Se Schoofem jednal i o bezpečnostních zárukách pro Kyjev. Podle slov ukrajinského prezidenta na nich pracují týmy Ukrajiny, Spojených států amerických a evropských spojenců. "Všechny detaily budou připraveny v následujících dnech," dodal.
Během srpna se zintenzivnily americké diplomatické snahy o mírové ukončení války na Ukrajině. Prezident Trump se nejprve sešel s ruským protějškem Vladimirem Putinem a následně i s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským a vybranými evropskými státníky.
Zelenskyj v uplynulých dnech obvinil Rusko z toho, že dělá všechno možné, aby znemožnilo klíčovou schůzku mezi ním a Putinem. Rusové ústy ministra zahraničí Sergeje Lavrova vzkázali, že Putin bude na jednání připravený, až bude jasně stanovena jeho agenda.
Trump v pátek zmínil dva možné scénáře, pokud se nepodaří dosáhnout míru. Washington buď odejde od jednacího stolu, anebo uplatní další sankce na ruskou ekonomiku. "Udělám rozhodnutí, velmi důležité rozhodnutí, zdali uvalíme masivní sankce či masivní cla nebo obojí, anebo neuděláme nic a řekneme, že je to jejich válka," nechal se slyšet.
