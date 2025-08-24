Výhled počasí na příští víkend. Roli sehraje studená fronta

Třicítku budou atakovat teploty v průběhu příštího týdne, takže do Česka se po ochlazení v posledních dnech vrátí léto. Tropy se však během posledního srpnového týdne nečekají, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle meteorologů z ČHMÚ sice v polovině týdne zeslábne vliv tlakové výše, protože do střední Evropy bude postupovat zvlněná studená fronta, přesto by měl být příští víkend teplejší než ten probíhající.
Nejtepleji bude v závěru následujícího týdne na východě území republiky. Na většině území dosáhnou maxima nanejvýše 25 stupňů. Většinou bude oblačno až zataženo, místy hrozí dešťové srážky. Ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky.
Vyhlídka počasí od pátku do neděle:
Oblačno až zataženo, přechodně až polojasno. Místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C, postupně od západu 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, na východě zpočátku kolem 28 °C.
Zdroj: Lucie Podzimková