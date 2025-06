FBI: Čínští vědci propašovali do USA agroteroristickou zbraň. Houba mohla způsobit nedozírné škody

Obvinění čelí Yunqing Jianová (33 let) a její partner Zunyong Liu (34 let), kteří byli obžalováni z konspirace, pašování, křivého svědectví a vízového podvodu. Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že dvojice se pokusila do USA nelegálně dopravit houbu Fusarium graminearum, která napadá klíčové plodiny jako pšenici, ječmen, kukuřici a rýži.

Tato houba je vědeckou komunitou považována za hrozbu zemědělské bezpečnosti a je označována za potenciální nástroj biologického útoku. Způsobuje nemoc známou jako „pšeničná spála“ a ročně přispívá ke ztrátám v řádu miliard dolarů. Kromě devastace úrody může také vyvolávat zvracení, poškození jater a reprodukční vady u lidí i hospodářských zvířat.

Jianová, která v současnosti čeká ve vazbě na čtvrteční slyšení ohledně stanovení kauce, byla dříve zaměstnána v laboratoři Michiganské univerzity. Tam podle vyšetřovatelů pravděpodobně s houbou tajně manipulovala, ačkoli univerzita neměla potřebné federální povolení pro zacházení s takovým materiálem.

Liu byl zadržen již v červenci 2024 na letišti v Detroitu, kde byl odhalen s podezřelým rostlinným materiálem ve svém batohu. Nejprve tvrdil, že o vzorcích nic neví, ale během výslechu nakonec přiznal, že měl v plánu použít materiál k výzkumu právě v laboratoři, kde pracovala jeho partnerka Jianová.

FBI v rámci vyšetřování našla v Liuově telefonu vědecký článek s názvem „Válečné strategie rostlin a patogenů v měnícím se klimatu“, který měl podle vyšetřovatelů přímou souvislost s nelegálním výzkumem houby Fusarium graminearum. Vyšetřovací zpráva rovněž uvádí, že komunikace mezi oběma vědci z roku 2024 naznačuje, že houba byla do laboratoře přivezena ještě předtím, než Liu narazil na problémy s imigračními orgány.

Americký státní zástupce Jerome Gorgon Jr označil případ za závažné ohrožení národní bezpečnosti a zároveň zdůraznil, že Jianová je členkou Komunistické strany Číny. „Tito dva cizinci byli obviněni z pašování houby, která byla popsána jako potenciální agroteroristická zbraň, přímo do srdce Ameriky. Zjevně ji chtěli zkoumat v univerzitní laboratoři a rozvinout tím své záměry,“ uvedl Gorgon.

Spojené státy a Čína nemají uzavřenou smlouvu o vydávání zločinců, a tak je nepravděpodobné, že by Liu, který se v současnosti zdržuje mimo USA, čelil zatčení, pokud se do země nevrátí.

Případ navíc zapadá do širšího rámce restriktivní imigrační politiky prezidenta Donalda Trumpa. Minulý týden oznámil ministr zahraničí Marco Rubio, že USA budou „agresivně rušit víza“ čínským studentům, což Peking označil za diskriminační a neopodstatněné opatření. Kromě toho USA odmítají vydávat víza zahraničním činitelům, kteří cenzurují americké příspěvky na sociálních sítích, a také anulují víza osobám, které kritizují Izrael.

V jiném, podobném případě čelí ruská vědkyně Kseniia Petrova, působící na Harvardu, hrozbě deportace poté, co po návratu z Paříže nepřiznala biologické vzorky ve své zavazadle.