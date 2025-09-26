Trumpovo tažení proti odpůrcům nabírá na obrátkách. Obžalovali exšéfa FBI

James Comey, dříve ředitel FBI a častý cíl prezidenta Donalda Trumpa, byl ve čtvrtek obžalován. Obvinění se týkalo křivé přísahy Kongresu a maření průběhu kongresového řízení. Tento krok je považován za další součást Trumpova tažení proti jeho politickým odpůrcům.
Obžaloba byla podána u federálního soudu ve Virginii a souvisí s Comeyho zářijovým svědectvím z roku 2020. Jádrem obvinění je, zda bývalý ředitel lhal a uváděl zákonodárce v omyl ohledně vyšetřování ruského vlivu. Přesné detaily sice nejsou zřejmé z krátké, dvoustránkové obžaloby, ale zdá se, že odkazuje na Comeyho tvrzení, že nikdy nepovolil únik informací z FBI médiím k vyšetřování Trumpa či Hillary Clintonové. Podle žalobců je toto tvrzení nepravdivé.
Generální prokurátorka USA, Pam Bondi, ve svém prohlášení uvedla, že nikdo nestojí nad zákonem. Dodala, že obžaloba odráží odhodlání ministerstva spravedlnosti pohnat k odpovědnosti ty, kteří zneužívají své postavení a klamou americký lid. K podání obžaloby došlo po Trumpově přímém a mimořádně naléhavém pokynu Bondiové na sociálních sítích, aby neprodleně stíhala Comeyho a další úředníky, které považuje za své nepřátele. Tímto prezident hrubě pošlapal tradiční nezávislost ministerstva spravedlnosti.
Ke kroku došlo jen necelý týden poté, co byla do funkce nejvyšší federální žalobkyně ve východním obvodu Virginie dosazena Lindsey Halligan. Trump předtím propustil jejího předchůdce, Erika Sieberta, protože odmítl vznést obvinění proti Comeymu z důvodu nedostatečných důkazů. Halligan, bývalá Trumpova právnička a donedávna poradkyně Bílého domu bez předchozích zkušeností se státním zastupitelstvím, obdržela memorandum, ve kterém se argumentovalo proti podání obžaloby. Přesto ministerstvo spravedlnosti celý proces protlačilo, jak potvrdily osoby obeznámené s případem.
Comey, několik hodin po podání obžaloby, prohlásil ve videu na Instagramu, že je nevinný a proces vítá. Uvedl, že on a jeho rodina si jsou vědomi ceny, kterou platí za odpor vůči Donaldu Trumpovi, ale nehodlají žít jinak. Zároveň vyzval ostatní k angažovanosti a volení, protože na tom dle něj závisí budoucnost milované země. Vyjádřil zklamání z ministerstva spravedlnosti, ale vyjádřil důvěru ve federální soudní systém.
Žalobci se původně snažili o vznesení i třetího bodu obžaloby, ale velká porota tuto žádost zamítla, jak vyplývá ze soudních dokumentů. Trump se k obviněním oslavně vyjádřil na své sociální síti Truth Social. Označil Comeyho za jednoho z nejhorších lidí, kterým kdy byla země vystavena. Napsal, že jde o "SPRAVEDLNOST V AMERICE!" a že Comey je konečně hnán k odpovědnosti za své zločiny proti národu.
Očekává se, že Comey se soudu vzdá a že se v pátek ráno poprvé objeví u federálního soudu. Zastupovat jej bude Patrick Fitzgerald, bývalý americký prokurátor. V případě odsouzení mu hrozí až pět let vězení, ale právní experti naznačují, že by se případ mohl obtížně prokazovat.
Mnoho současných i bývalých úředníků ministerstva spravedlnosti odsoudilo podání obvinění a kritizovalo slabé důkazy v daném případu. Barbara McQuade, bývalá americká prokurátorka, označila den za smutný pro právní stát. Podle ní Trumpovy komentáře a personální změny u prokuratury dělají z prokurátorského uvážení frašku. Domnívá se, že prezident připravil půdu pro zamítnutí případu na základě selektivního stíhání.
Ze své funkce federálního prokurátora ve Virginii rezignoval minuty po obžalování Comeyho jeho zeť, Troy Edwards. Ve své rezignační listině uvedl, že odstupuje, aby dodržel svou přísahu ústavě a zemi. Demokratický senátor z Virginie, Mark Warner, obvinění důrazně odsoudil. Varoval, že Trump proměňuje justiční systém na nástroj pro trestání a umlčování svých kritiků. Podle něj jde o nebezpečné zneužití moci, protože systém musí spoléhat na rozhodování žalobců na základě důkazů, nikoli na osobních záštích politika, který se snaží vyrovnat účty.
Trump na sociálních sítích tvrdil, že Comey, Letitia James a demokratický senátor Adam Schiff jsou "pekelně vinni". Dodal, že jeho příznivci jsou rozhořčeni, že se nic neděje. Prezident zdůraznil, že nelze dále otálet, protože to ničí pověst a důvěryhodnost země. Připomněl, že on sám byl dvakrát obžalován a pětkrát obviněn z ničeho. "SPRAVEDLNOST MUSÍ BÝT VYKONÁNA, TEĎ!!!" napsal Trump.
Trumpova zášť vůči Comeymu sahá do raných dnů jeho prvního funkčního období. Podle Comeyho se Trump snažil zajistit si jeho slib loajality, což tehdejší šéf FBI odmítl. V té době vedl Comey kriminální vyšetřování ruského vměšování do amerických voleb. Trump Comeyho odvolal v květnu 2017.
