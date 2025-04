Evropa se nesmí znovu nechat vydírat Ruskem, prohlásil Starmer. Volá po nové dohodě s EU

Starmer během projevu uvedl, že „každá rodina a každý podnik ve Spojeném království zaplatili cenu za to, že Rusko proměnilo energii ve zbraň“. Zdůraznil, že do budoucna se Evropa nesmí dostat do situace, kdy by jí Rusko mohlo znovu vydírat a manipulovat s dodávkami klíčových surovin.

„Dokud Rusko nepřistoupí ke stolu a nepodepíše plné a bezpodmínečné příměří, musíme i nadále tvrdě zasahovat proti jejich energetickým příjmům, které živí Putinovu válečnou pokladnu,“ řekl britský premiér.

Ve svém projevu Starmer rovněž naznačil, že Británie usiluje o hlubší spolupráci s Evropskou unií. „Nastal čas vytvořit partnerství s EU, které odpovídá potřebám naší doby,“ dodal s tím, že se blíží summit EU–Spojené království, který by měl přinést novou kapitolu ve vzájemných vztazích.

Tato slova vyvolávají pozornost nejen kvůli energetické krizi, ale i kvůli aktuálním snahám Británie o redefinici vztahů s Evropskou unií po brexitu. Starmerův projev tak signalizuje ochotu přehodnotit některé aspekty dosavadní politiky izolace a navázat konstruktivní dialog.

Na summitu rovněž promluvil francouzský prezident Emmanuel Macron, který se ostře vymezil proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. „Jediné, co je třeba, je, aby prezident Putin přestal lhát,“ uvedl Macron při návštěvě Madagaskaru. Kritizoval ruského lídra za to, že před americkými vyjednavači tvrdí, že chce mír, zatímco současně pokračuje v bombardování Ukrajiny.

Macron rovněž zdůraznil, že jedinou překážkou k dosažení míru je právě Putin. „Pokud prezident Putin řekne ano, zbraně zmlknou zítra. Budou zachráněny životy,“ řekl s tím, že návrh na příměří, podporovaný USA a Evropou, čeká pouze na ruský souhlas.

Francouzský prezident se také vyjádřil k nárůstu frustrace ve Spojených státech ohledně vývoje konfliktu. „Americký hněv by měl směřovat jen k jediné osobě – prezidentu Putinovi,“ uvedl Macron.

Summit v Londýně tak přinesl jednotné evropské stanovisko v otázce ukončení závislosti na ruské energii i v tlaku na Moskvu. Připomněl, že energetická bezpečnost je nejen ekonomickým, ale i strategickým a morálním závazkem demokratického světa vůči sobě i Ukrajině.