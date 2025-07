Český tenis se ve Wimbledonu opět neztratil. Siniaková triumfovala v mixu

Honba za prvním grandslamovým titulem ve smíšené čtyřhře nezačala pro česko-nizozemskou dvojici, která se poprvé za tímto účelem spojila právě pro tento Wimbledon, vůbec snadno, jelikož hned v prvním gamu čelila proti britsko-brazilskému duu Joe Salisbury a Luisa Stefaniová brejkbolu, nakonec úspěšně. I přesto se ale dopracovali k tomu, že v osmém gamu první sady měli Siniaková s Verbeekem možnost právě první část finálového souboje ukončit. Jenže to se nepodařilo a tak o vítězi první sady musela rozhodnout až zkrácená hra. V ní sice nejprve prohrávala česko-nizozemská dvojice 0:1, za chvíli to ale bylo už 5:1 pro ni a nakonec tuto zkrácenou hru vyhrála poměrem 7:3.

Ještě o něco blíže měla Siniaková s Verbeekem k vítězství v celém finále, když ve druhé sadě získala brejk ve třetí hře. Tehdy následovala pauza na ošetření, o kterou si požádala Brazilka Stefaniová. Zřejmě jí to pomohlo, protože spolu s parťákem Sulisburym se jí v osmé hře povedlo srovnat stav a dostat tak i tuto sadu do tie-breaku. Ani v této fázi zápasu se brazilsko-britské dvojici nepodařilo soupeřům sebrat podání, naopak Česka s Nizozemcem se mohli za chvíli radovat ze zisku dvou míčků při podání brazilsko-britské dvojice a vše tak směřovalo k česko-nizozemskému mečbolu, který proměnila a duel tak zakončila Siniaková svou nekompromisní smečí.

Poté, co i druhou sadu tak česko-nizozemské duo vyhrála opět poměrem 7:3, mohla Siniaková spolu s Verbeekem po více než dvou hodinách začít slavit zisk prvního společného triumfu na grandslamu. "Je to velmi speciální. Znamená to pro mě hodně. Na kurtu jsme si užili spoustu zábavy. Je to úžasné být zpět na centr kurtu a hrát před takovouto atmosférou," řekla po tomto čtvrtečním triumfu Siniaková.

Tuto devětadvacetiletou reprezentantku před londýnským publikem označil o dva roky starší Verbeek za deblovou legendu. "Bylo mi ctí hrát vedle takové deblové legendy. Děkuji ti za tenhle čtvrtek, který si budu pamatovat do konce života," nechal se slyšet konkrétně. Zároveň připomněl, že jeho otec zrovna ve čtvrtek slavil narozeniny a tak mu k nim společně s diváky zazpíval.

S Američankou Townsendovou skončila Siniaková v deblu v semifinále

Den po triumfu ve smíšené čtyřhře se Kateřina Siniaková snažila o to, aby se zapsala letos i jako vítězka v ženském deblu, kde je poslední léta nejen ve Wimbledonu daleko úspěšnější. K tomu však musela po boku Američanky Taylor Townsendové přejít přes tchajwansko-lotyšskou dvojici Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková.

Navzdory tomu, že česko-americká dvojice hned v úvodu zápasu musela odvracet hned tři brejkboly, se nakonec přeci jenom probojovala k vedení 3:1 v prvním setu. Jenže o tuto výhodu jednoho brejku Siniaková s Townsendovou za chvíli přišly a rázem to bylo v první setu 5:5. Přestože tehdy za tohoto stavu Šu-wej s Ostapenkovou vedly už 40:0, česko-americký pár tento nepříznivý stav dokázal vyrovnat. Nakonec ale přeci jenom tuto hru uzmul tchajwansko-lotyšský pár pro sebe. V následující hře už jen zbývalo soupeřkám Siniakové a Townsendové doservírovat do vítězného konce, což se jim nakonec podařilo.

Na řadu tak tedy přišel druhý set a nejen čeští fanoušci doufali ve zdramatizování semifinále. Jenže hned v úvodu této části zápasu ztratily Siniaková s Townsendovou své první podání a i když v osmé hře druhé sady měly hned dva brejkboly, ke kýženému vyrovnání stavu jak ve druhém setu, tak v celém zápase nakonec nedošlo.

"Nehrály jsme dobře, nescházelo se nám to, ale bojovaly jsme. Byla jsem unavená, dělala jsem chyby, na které jsem nebyla zvyklá. Taylor taky chybovala. Přesto jsme byly blízko, což je hrozně smutné," komentovala Siniaková semifinálový výkon v ženském deblu.

V něm zpočátku figurovala i další česká hráčka Barbora Krejčíková, ale ta se musela z ženské čtyřhry odhlásit poté, co se potýkala s virovou infekcí, kvůli níž mimo jiné nepostoupila ze 3. kola singlového turnaje, v němž tak nedokázala obhájit své loňské celkové vítězství. Připomeňme, že nejdéle z českých tenistek v ženském singlu vydržela Linda Nosková, která nakonec skončila v osmifinále.