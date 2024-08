Po zlatém finále mixu nebylo nouze o humor. Zahraniční média řešila přátelství i partnerství

Zahraniční novináři si pochopitelně všimli vítězného polibku po zápase a začalo jim tak v hlavě šrotovat, zda za tím není něco víc. "To nemusíte vědět, je to osobní věc. Jsme rádi, když jste zmatení," uvedla Siniaková, kterou Macháč doplnil slovy: "To je top secret."

Nejen polibek vyvolal spoustu otázek, ale i jejich vzájemná spolupráce a sehranost během jednotlivých zápasů, která fungovala. Tenisté však dodali k tomu daleko prozaičtější vysvětlení. A to, že nemusela svému parťákovi Siniaková nikterak v ničem radit a že se navzájem podporovali. "Nedávám rady, protože Tomáš je úžasný hráč. Nepotřebuje rady, ale v deblu jsme si pomohli navzájem a to je nejdůležitější. V týmu jste dva, takže je vždycky dobře, když si pomáháte, komunikujete. Pak budete hrát dobře, když se takhle podpoříte," uvedla Siniaková. Macháč pak upozornil, že nebláznili, když se něco nevedlo. "Mám štěstí, že si ty stavy tolik neuvědomuju. Necítil jsem se vůbec nervózně. Soustředil jsem se jen na to, jak ten míček vyhrát. Na konci jsme hráli úžasně, samé vítězné míče," řekl.

Rodačka z Hradce Králové je navíc známou deblovou specialistkou, která je schopná vyhrát po boku kohokoliv. Úplně původně v ženské čtyřhře tvořila pár se Storm Hunterovou, kvůli jejímu zranění však během sezóny hrála s Coco Gauffovou nebo s další Američankou Taylor Tonwsendovou. Právě s ní mimochodem ovládla nedávný Wimbledon a od Townsendové se dozvěděla, že právě ona je klíčem k úspěchu ve čtyřhře. Nyní to poznal i Macháč. "Dokázala jsem, že dokážu hrát a vyhrát s kýmkoliv, na což jsem fakt pyšná. Věřím, že umím dobře volej, nebojím se, baví mě to. To je asi recept," komentovala své úspěchy ve čtyřhrách. Není divu, že Macháč považuje Siniakovou za jednu z nejlepších deblistek na světě. "Rozhodně si to myslím, proto jsem si ji vybral. V tomhle jsem fakt lišák," řekl k tomu s úsměvem.

Pro Macháče je samozřejmě zisk zlaté olympijském medaile splněným snem. A nemusí zůstat jen u ní, neboť společně s Adamem Pavláskem si zahraje v sobotu o bronz v mužské čtyřhře. "Nenapadlo mě, že bych mohl dosáhnout něčeho takového, hlava mi to zatím nebere. Je to pro mě speciální. Tohle se nedá zopakovat, není to pro mě běžné. Užiju si to a doufám, že s Adamem to ještě dotáhneme a že si bronz taky vybojujeme," věří rodák z Berouna.

Na přetřes přišlo při tiskové konferenci i na jeho přátelství s čínským soupeřem z finále Čangem Č´-čenem. "Je mi ho fakt líto, vím, jak rád reprezentuje svou zemi, jak rád by vyhrál zlato. V tomhle mě to trochu mrzí, zároveň jsem ale šťastný, že jsem vyhrál zlato. Přeju mu jen to nejlepší, těším se na další společné debly, ne singly," řekl k tomu Macháč a na otázku, zda přátelství mezi oběma těmito páry, které se střetly ve finále, nadále trvá, Siniaková s humorem sobě vlastním pouze uvedla: "Skončilo."