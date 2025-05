Finové překvapení z loňska nedopustili, Švédové a Američané si se svými soupeři poradili

Zůstaňme tedy nejprve u tohoto odpoledního duelu skupiny A. Ten byl zajímavý především z toho pohledu, že se v něm proti sobě postavili bratři. Na straně Finska útočník Eeli Tolvanen, na straně Rakouska brankář Atte Tolvanen. Byl to nakonec Eeeli, kdo se nakonec radoval a to proto, že se jeho týmu vydařil vstup do utkání.

Postaral se o něj po pěti minutách hry Puistolu, jemuž se podařilo ze vzduchu sklepnout kotouč do rakouské branky, 1:0. Tento stav vydržel pouhých 148 vteřin a to ne snad proto, že by o vedení Finové přišli. Naopak ho ještě dokázali navýšit a díky Pärssinenovi, který tak ve spolupráci se Seppäläou dostal Seveřany do většího klidu. Ještě v první třetině se sice našim jižním sousedům podařilo snížit, když si z úhlu dorazil vlastní předešlou střelu Wolf, bylo to ale nakonec to jediné na co se Rakušané zmohli. Pět minut před závěrečnou sirénou se sice Rakušanům povedlo dostat podruhé puk do sítě soupeře, ovšem Kasperova trefa nakonec nebyla uznána kvůli finské trenérské výzvě. I když tak tedy měli Finové nakonec co dělat, mohli se radovat ze tří bodů.

Švédové se Slováky a Američani s Dány jako kočka s myší

Cestu za jednoznačným výsledkem načali Švédové ve stockholmském Globenu ve 12. minutě, kdy se trefil Backlund. Na další branky se čekalo až do závěru úvodního dějství, nejprve v 19. minutě trefil Leo Carlsson, aby na něj jen šest vteřin před odchodem do kabin navázal Jonas Brodin, 3:0. Po zbytek zápasu, který tak už jen plynul bez nějakého většího zdržování, se pak ještě trefili Elias Lindholm ke konci druhé třetiny, v 58. minutě vše završil na 5:0 Zibanejad.

Slováci se sice snažili, vraceli se neustále do obrany,, aby vybojovali zase puk zpátky pro své hokejky, ale bylo na nich znát, že jsou kvalitativně jinde a to i proto, že museli řešit před turnajem řadu omluvenek ze strany hráčů NHL.

V souběžně hraném duelu se večer v Herningu představili Dánové s Američany a přestože se nejednalo o tak plynulé utkání, výsledek byl stejný. Až v závěru první třetiny se favorizovaní Američané dočkali otevírací branky, když se trefil Gauthier. Poté se rozhodně nenudil dánský gólman, jemuž přibývali kolikrát i neuvěřitelné zákroky a nebýt jeho, mohl být rozdíl určitě vyšší. Nakonec se do závěrečné sirény trefili Cooley, Lohrei a dvakrát Beniers, kteří tak ustanovili konečné skóre na 5:0.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 (9.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Rakousko – Finsko 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Wolf (Unterweger, Schneider) – 5. Puistola (Salo, Hämeenaho), 8. Pärssinen (Seppälä, Pesonen). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Tscherrig (Švýc.) – Gustafson (USA), Lundgren (Švéd.). Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 6822

Švédsko – Slovensko 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Backlund (Heineman, E. Lindholm), 19. L. Carlsson (M. Pettersson, Johansson), 20. Brodin (Larsson, Lundeström), 39. E. Lindholm (Gustafsson, Backlund), 58. Zibanejad (Andersson, M. Pettersson). Rozhodčí: Brander (Fin.), Frandsen (Dán.) – Davis (USA), Hynek (ČR). Vyloučení: 0:1. Bez využití. Diváci: 12 530

SKUPINA B (Herning):

Dánsko – USA 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 18. Gauthier (Kesselring), 24. Cooley (Garland, T. Thompson), 29. Beniers (Peeke, Lohrei), 50. Lohrei (Kesselring, Nazar), 57. Beniers (Gauthier, W. Smith). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Kaukokari (Fin.) – Durmis (SK), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 10 500