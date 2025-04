Životní úspěch tenisty Menšíka. Ve finále turnaje Masters v Miami porazil svůj vzor Djokoviče

Než se však dočkal Jakub Menšík a čeští příznivci s ním na start finále, museli si na něj kvůli hustému dešti počkat. Nakonec začalo šest hodin později než v původně stanovený čas (v neděli 21:00 středoevropského času).

Tato skutečnost ale naštěstí českého mladíka nikterak nezaskočila, vždyť už ve druhé hře prvního setu vzal svému idolu podání a rázem tak nečekaně vedl 3:0. Možná že za to částečně mohlo i nateklé oko, které limitovalo Djokoviče. Ten ale v dalším průběhu prokázal svou nesčetnou zkušenost a ukázal, že se s ním počítat při každé situaci. Do prvního setu vrátil působivě a za chvíli to zase bylo vyrovnané 3:3. I proto tak tentoset dospěl až do zkrácené hry, kde opět vládl prostějovský rodák. V rámci něj totiž záhy odskočil do vedení 5:0 a nakonec ho ovládl 7:4.

Zatímco pro legendárního Srba se jednalo o první ztrátu setu v tomto turnaji, český mladík potvrzoval, že když už se set dostane do zkrácené hry, vždy ji vyhraje.

Ve druhém setu pokračovali oba tenisté v tom, že nevěnovali jeden druhému svůj servis. Až v páté hře se Menšíkovi podařilo propracovat ke dvěma brejkbolům, ovšem ty dokázal Djokovič bez potíží odvrátit. A tak i druhá sada musel rozhodnout až tie-break. Rozhodující v něm bylo, když k vedení 4:3 přidal Menšík další dva body na své konto a i když ještě za stavu 6:3 Djokovič dokázal snížit, na víc už se nezmohl. Dále už bodoval Menšík, který se pak mohl samou radostí skácet na zem.

"Upřímně, nevím co říct. Je to samozřejmě neuvěřitelné. Byl to pravděpodobně můj největší den v životě. Jsem rád, že jsem před zápasem udržel nervy a předvedl takový výkon. Cítím se velmi šťastný a myslím, že ty další pocity přijdou později," neskrýval svou radost z prožívaného snu Menšík po zápase.

Menšík, jemuž pomohlo k tomu stát se druhým nejmladším vítězem tohoto turnaje v historii (a to po Carlosu Alcarazovi) hned 14 es, připomněl, že už se jednou se svým vzorem utkal. "Nebylo to poprvé, co jsem s Novakem hrál. V tenise není nic těžšího než ho porazit ve finále. Cítil jsem se ale skvěle a věřil, že nastal můj čas. Takže jsem se snažil soustředit na zápas jako v předchozích kolech," řekl a pokračoval: "Moc jsem si to přál, chtěl jsem s ním porovnat síly. Nejprve to přišlo vloni v Šanghaji (Menšík prohrál ve třech setech), ale teď už to byla jiná situace. Už jsem jinačí hráč a bylo to finále. Vybavily se mi vzpomínky, jak to vše před třemi roky začalo, kdy jsme spolu trénovali a ten náš vztah začal."

Připomněl tak, že byl před lety jako junior pozván Djokovičem do jeho akademie. Od té doby ušel cestu, která nyní končí pohádkou. "Je to neskutečný pocit. Myslím, že to hlavní přijde později, ale už teď je to neuvěřitelné. Jsem strašně moc rád, že se to podařilo, a tohle je jen začátek. Jsem rád, že jsem v průběhu turnaje podával skvělé výkony. Zahrát si proti mému idolu v největším finále mé dosavadní kariéry je splněný sen. A já ho žiju," řekl dále Menšík, jenž dal veřejnosti po finále jasně najevo, že jeho ambicí je pokračovat podobných úspěších. Na kameru totiž napsal: "První (vítězný turnaj) z mnoha".

Zároveň také prozradil, že na tomto prestižním turnaji nemusel vůbec hrát a tak jeho díky směřoval mimo jiné i k lékařskému týmu. "Chtěl bych zvlášť poděkovat jednomu z fyzioterapeutů ATP Alejandrovi. Řeknu vám, že jsem hodinu před prvním zápasem držel v ruce papír s odhlášením, protože mě hodně bolelo koleno. Měl jsem ale štěstí, že rozhodčí byl zrovna na obědě, takže jsem stihl ještě jednu léčbu a jemu (fyzioterapeutovi) se podařil zázrak. Díky němu jsem se vrátil na kurt a teď stojím na tomhle místě," připomněl Menšík ze současného pohledu zábavnou historku ze zákulisí.

Po finále se k zápasu vyjádřil i sedmatřicetiletý Srb. Ve svém proslovu se věnoval hlavně svému sokovi. "Tohle je Jakubova chvíle. Chvíle celého jeho týmu a rodiny. Gratuluji mu, odehrál neuvěřitelný turnaj. Bolí mě to přiznat, ale byl lepší. V důležitých chvílích zahrál skvělé míčky a neuvěřitelný servis. V těžkých chvílích zůstal mentálně silný a neotřesitelný," nechal se slyšet.

Slova Srba adresovaná na českého hráče samotného Menšíka potěšila. "Je skvělé, co řekl i během ceremoniálu. Jen to ukazuje, jaký je to hráč, charakter a skutečný šampion. Patří mu všechna čest a myslím, že ten jeho 100. titul ještě přijde," věří Menšík.

Ten si váží, že svou tie-breakovou dominanci na tomto turnaji potvrdil i ve finále proti takovému soupeři jako je Djokovič. "Novak je tie-breakový hráč. On v nich podá vždy nejlepší výkon. V těch důležitých momentech jsem ale zahrál dobře a také mi pomohlo štěstí. Fyzicky to bylo dnes strašně náročné, byla tam neskutečná vlhkost. Ke konci to už bylo i trochu o kondici a jsem rád, že jsem to zvládl lépe," přiblížil Menšík, jenž o budoucím itineráři v rámci této sezóny po tomto turnaji teprve ještě rozhodne. "Teď to jdu oslavit, pak poletím domů a chvíli si odpočinu. Další plán proberu zítra s trenérem," zakončil.

Turnaj kategorie Masters 1000 v Miami (30.3.2025):

Muži,dvouhra-finále:

Jakub Menšík – Novak Djokovič 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)