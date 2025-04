Oblíbený ruský generál se vrací na frontu. Má to ale háček

Popov ve zprávě nešetřil kritikou zejména směrem k náčelníkovi generálního štábu Valeriji Gerasimovovi. „Ozbrojené síly Ukrajiny nemohly prorazit naši armádu zepředu, ale náš vyšší velitel nás zasáhl zezadu, zrádně a podle dekapitoval armádu v nejtěžší a nejvypjatější chvíli,“ uvedl. Zmínil nedostatečnou dělostřeleckou podporu a obvinil velení, že se ho zbavilo, protože v něm „vycítilo nebezpečí“. Tvrdí, že byl odvolán během jediného dne rozkazem ministra obrany.

Podle Kateryny Stěpanenko z Institutu pro studium války vyvolalo Popovovo odvolání silné pobouření mezi ruskými ultranacionalisty, důstojníky i veterány. Ti obvinili ministerstvo obrany z pokusu zamaskovat vážné problémy v armádě tím, že odstranilo populárního velitele. O jejích slovech informovala americká stanice CNN.

Vedení Kremlu Popova následně přeložilo do Sýrie jako zástupce velitele ruských sil. V květnu loňského roku byl ale zatčen kvůli údajnému podvodu. Podle Stěpanenkové se Kreml nedokázal přesvědčivě obhájit ani před vlastní veřejností. „Kreml do značné míry nedokázal přesvědčit ruské ultranacionalisty, důstojníky a veterány o Popovově údajném zapojení do případu zpronevěry, což mělo za následek přetrvávající odpor na internetu,“ uvedla.

Popov se následně obrátil na prezidenta Vladimira Putina otevřeným dopisem, v němž ho označil za svého „morálního vůdce a vzor“ a požádal o možnost návratu na frontu. Kreml mu vyhověl.

Nyní se Popov vrací jako velitel jedné z jednotek Šturm-Z – trestných praporů složených často z mobilizovaných vězňů. Podle Stěpanenkové jde o „fakticky rozsudek smrti, protože ruské vojenské velení používá především trestné oddíly ‚Bouře Z‘ při sebevražedných frontových útocích“.