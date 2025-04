Nikdy v životě jsem se o budoucnost Ameriky nebál víc, píše Friedman. Svět vidí Trumpovy USA jako darebácký stát

Trump rozhodnutí o návratu k černému uhlí obhajoval s tím, že černouhelný průmysl „byl opuštěn“ a že jeho cílem je vrátit horníky zpět do práce. Dodal, že „by jim stát sice mohl dát penthouse na Páté avenue a jiný druh práce, ale oni by byli nešťastní“, protože „chtějí těžit uhlí, to je to, co dělají rádi“.

Friedman se ve svém komentáři pozastavil nad tím, že zatímco Trump veřejně vyzdvihuje bývalé horníky, zároveň se v rozpočtu snaží omezit podporu pracovních míst v sektoru udržitelných technologií. Připomněl, že v roce 2023 zaměstnával větrný průmysl v USA zhruba tisíc lidí a solární energetika dokonce 280 tisíc. Podle něj to ukazuje, že Trump je „v zajetí pravicové ideologie probuzení“, která tato pracovní místa nevnímá jako „skutečná“.

Friedman nešetřil kritikou ani směrem k celkovému charakteru Trumpovy předpokládané druhé administrativy, kterou označil za „krutou frašku“. Podle něj Trump neusiloval o návrat do Bílého domu proto, že by měl vizi pro transformaci Ameriky ve 21. století, ale jen proto, aby se vyhnul vězení a mohl se pomstít těm, kdo ho podle skutečných důkazů chtěli postavit před soud.

Komentátor dodal, že Trump se do Bílého domu vrací „s hlavou plnou nápadů ze sedmdesátých let“. Podle něj tato „fraška“ brzy dopadne na každého Američana. Upozornil, že Trump útočí jak na nejbližší spojence USA – Kanadu, Mexiko, Japonsko, Jižní Koreu a Evropskou unii – tak i na hlavního rivala, Čínu.

Zároveň Trump podle Friedmana otevřeně dává najevo, že dává přednost Rusku před Ukrajinou a klimaticky destruktivnímu energetickému průmyslu před budoucností orientovanými sektory. Takový přístup podle něj vyvolává „vážnou ztrátu globální důvěry v Ameriku“ a svým dopadem může „poslat planetu k čertu“.

„Svět nyní vidí Trumpovu Ameriku přesně takovou, jakou se stává: darebácký stát vedený impulzivním silákem odtrženým od právního státu a dalších ústavních amerických principů a hodnot,“ varoval Friedman ve svém komentáři. Oponoval také častému argumentu Trumpových příznivců, že uhlí těží i Čína. Ano, uznal Friedman, Peking sice těží, ale s dlouhodobým plánem postupného útlumu a přechodu na roboty, kteří by převzali nebezpečnou a zdraví škodlivou práci horníků.

Pokud Trump nepřestane se svým „darebáckým chováním“, varuje Friedman, zničí všechno, co dělalo Ameriku silnou, respektovanou a prosperující. „Nikdy v životě jsem se o budoucnost Ameriky nebál víc,“ uzavřel komentátor.