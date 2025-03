Skvělý Menšík si v Miami poradil s Fritzem a zahraje si první finále turnaje Masters

Ještě než semifinálový duel začal, měl Menšík to štěstí setkat se s fotbalovou legendou hrající aktuálně právě v Miami, s Argentincem Lionelem Messim. A možná on mu nakonec přinesl skutečně štěstí, jelikož jak prozradil sám český tenista, mezi setkáním a startem zápasu si neumyl ruce, jelikož si s fotbalistou potřásl pravicí a následně se s ním i vyfotil.

Pak už šel Menšík na věc. Stejně jako v předešlých duelech na tomto turnaji, tak i tentokrát se mohl spolehnout na svá výtečná podání, o čemž svědčí ta skutečnost, že svému soupeři během zápasu nadělil hned 25 es. To jeho americký protějšek se zmohl na 14 es. Jelikož oba po svém prvním servisu dokázali vyhrát kolem čtyř z pěti míčů, byly na obou stranách k vidění během celého duelu jen dva brejkboly. Jen jedinkrát tenista v tomto semifinále přišel o svůj servis a stalo se tak u Menšíka v úvodu druhé sady, kterou poté celou ztratil. "Return byl těžký. Oba jsme opravdu skvěle servírovali, takže mi nedal příležitost ho brejknout. Byly to pro mě jen tie-breaky, které byly rozhodující. Snažil jsem se v nich předvést svůj nejlepší výkon," komentoval průběh semifinále Menšík pro web ATP.

Rozhodující byla závěrečná zkrácená hra, kdy Menšík prohrával 3:4, ale následně se mu podařilo uzmout hned čtyři body v řadě a po dvou a půl hodinách utkání se pak po proměnění hned prvního mečbolu mohl naplno radovat z fantastického úspěchu.

Nyní se těší na souboj se svým vzorem a idolem Novakem Djokovičem, se kterým si tak zopakuje vzájemný zápas z loňského října. Tehdy v rámci turnaje Masters v Šanghaji se sním utkal už ve čtvrtfinále a nakonec s ním ve třech setech prohrál. "Zní to neuvěřitelně. Pro mě byl splněný sen hrát proti němu v Šanghaji. Teď je to trochu jiné. Jsem lepší hráč, půjdu si to užít a bude to opravdu vzrušující. Uvidíme, co se v neděli stane," říkal po semifinále natěšený Menšík.

Ten zásluhou svých dosavadních výkonů na tomto turnaji v Miami poskočil ve světovém žebříčku ATP z 56. na své dosud životní 30. místo. A nemusí zůstat jen u toho. V případě ještě senzačnějšího ovládnutí tohoto turnaje by po víkendu český tenista zaujímal 24. příčku.