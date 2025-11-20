Pála se rozloučil záchranou. Tenistky se udržely v elitní skupině Billie Jean King Cupu

Lepší a napínavější závěr své trenérské reprezentační kariéry si nehrající kapitán českého ženského tenisového týmu Petr Pála nemohl přát. V chorvatském Varaždinu se totiž podařilo českým tenistkám zůstat v elitní divizi Billie Jean King Cupu. Přestože nejprve nedělní první zápas Nikola Bartůňková prohrála, když na Petru Marčinkovou nestačila 3:6 a 6:7 (6:8), Češkám se nakonec podařilo barážový duel otočit poté, co Linda Nosková vyhrála nad Antonií Ružičovou 7:5 a 6:4 a závěrečnou napínavou čtyřhru zvládlo duo Linda Nosková-Lucie Havlíčková. Marčinkovou společně s Janou Fettovou porazili ve třech setech 6:2, 3:6 a 6:3.
Že to bude pro teprve devatenáctiletou českou tenistku Nikolu Bartůňkovou s Chorvatkou Petrou Marčinkovou daleko složitější duel než v pátek proti Kolumbijce Yullianě Lizarazové, Hned o svůj první servis totiž přišla a protože se jí na returnu poté delší dobu nedařilo, rázem se první set dostal jejího pohledu do stavu 3:5. Právě za tohoto stavu se dostala ke svým prvním dvěma brejkbolům v zápase, ovšem ani jeden z nich využít nedokázala a byla to tak proto Marčinková, která se radovala ze zisku prvního setu.
Ten druhý začala Bartůňková daleko lépe, neboť v něm vedla rychle už 3:0. Jenže v souboji dvou vrstevnic bylo v zápase momentum na straně chorvatské soupeřky, která dokázala i tento nepříznivý stav vyrovnat a následně Češku brejknout. I díky tomu se tak dospělo do stavu 6:5 pro Marčinkovou, která tak mohla doservírovat na vítězství, jenže Bartůňková ještě nic nevzdávala a posunula tak druhou sadu do zkrácené hry. V ní sice česká reprezentantka vedla 6:2, ale místo toho, aby v pohodě uhrála poslední potřebný sedmý bod k vyrovnání zápasu, byla to nakonec Marčinková, které se podařilo otočit toto nepříznivé skóre na 8:6.
Duel mezi 130. a 117. hráčkou světa skončil po hodině a 47 minutách výhrou lepší postavené ve světovém žebříčku WTA.
O obrat se postarala z velké části Nosková. Nejprve ve dvouhře a pak i ve čtyřhře
Následoval tak souboj týmových jedniček, takže zatímco na straně Chorvatů nastoupila 73. hráčka světa Ružičová, českou stranou tentokrát reprezentovala 13. hráčka světa Linda Nosková. Té se sice začátek jejího zápasu tak nezadařil úplně podle představ, jelikož hned v jeho úvodu rychle prohrávala 0:2, na rozdíl od její reprezentační kolegyně ale ukázala svoji zkušenost a nejenže toto manko smazala, ale první set dotáhla i do vedení 5:3. Za tohoto stavu se jí sice ještě dopodávat do vítězství nepovedlo, první sadu ale definitivně ukončila v následném dvanáctém gamu brejkem.
Ani následný druhý set nepřivedl k jeho ukončení českou tenistku jednoduchou cestou. Také v tomto setu zdánlivě mířila za jasným vítězstvím, když v něm vedla už 4:1, nakonec set dospěl do desáté hry, v níž vedla už 40:15 a poté, co proměnila svůj druhý mečbol, mohli se Češi radovat z celkového vyrovnání česko-chorvatského souboje na 1:1.
"Je to strašně cenné vítězství. Chtěla jsem to hrozně vyhrát. Už jsem v této pozici za stavu 0:1 byla, takže jsem nechtěla ten výsledek, který byl potom, opakovat," okomentovala svůj výkon po zápase v rozhovoru pro ČT sport, přičemž tak nechala vzpomenout na dubnový kvalifikační souboj se Španělskem. "Jsem ráda, že jsem vyhrála, že jsem se z toho začátku trochu vzpamatovala a vrátila do hry," dodala a začala se chystat na závěrečnou čtyřhru.
Do té nastoupila po boku Lucie Havlíčkové a na rozdíl od dvouher do ní český tým vstoupil nadějným způsobem. Hned dvakrát vzali svým soupeřkám Marčinkové a Fettové podání, přičemž se pokaždé jednal o servis druhé jmenované Chorvatky, a jakmile přišel na řadu ukončit první sadu při prvním setbolu, Češky neponechaly nic náhodě.
Druhá sada tolik úspěšná nebyla, protože jednak v ní záhy české duo přišlo o servis, aby k tomu ještě ve třetím gamu přidala Nosková nečekanou chybu u sítě. Z chorvatského vedení 3:0 tu tak proto bylo za chvíli jejich vedení 5:1 a i když se následně Češkám podařilo výsledek druhého setu zkorigovat, kvůli nevyužitým dvěma brejkbolům při podání Marčinkové stejně Češky tento set prohrály.
Větší drama snad ani nemohlo v boji o záchranu v elitní divizi přijít, než že se bude rozhodovat ve třetím setu závěrečné čtyřhry. Tehdy navíc Češky hrozilo dvakrát brejknutí ze strany soupeřek, ale obě tyto situace přežily. Proto tak mohly za vedení 4:3 při servisu Fettové nejenže získat brejk, ale následně bez potíží dojít k definitivnímu vítězství.
"Bylo to strašně těžké, hlavně psychicky a emočně. Rozhodující debl jsem nikdy nehrála, bylo to něco nového. Myslím, že jsme to zvládly skvěle," neskrývala po čtyřhře své nadšení čerstvě 21letá Nosková a dodala: "Je to ideální konec sezony. Nic víc než výhru bych si tento týden nepřála – hlavně pro pana kapitána. Takže jsem moc ráda, že jsme to dokázaly."
I na dvacetileté Havlíčkové byla vidět značná radost. "Jsem ráda, že jsme ten zápas dotáhly do vítězného konce. Na začátku bylo ode mě vidět, že je to hodně nervózní. Jsem ráda, že jsme to zvládly a udržely se ve světové skupině. I s tím, že to je poslední utkání pana Pály, tak jsem ráda, že jsme mu to zpříjemnily," řekla.
Právě náročná závěrečná čtyřhra byla i posledním odkoučovaným zápasem nehrajícího kapitána ženského národního týmu Petra Pály, který tak nedělí zakončil svou dlouhou pouť, na kterou se vydal už v roce 2008. Během toho dokázal s českými tenistkami šestkrát vyhrát bývalý Fed Cup. "Jsem hodně unavený. Ta čtyřhra měla grády. Bylo to o pár míčích. Myslím, že ale celkově byly holky o něco lepší. Bylo to hrozně těsné. Jsem rád, že se jim to a celému týmu povedlo," nechal s slyšet po nedělním úspěchu.
Cesta k němu nebyla jednoduchá, zvlášť s tím vědomím, že pro barážové souboje s Kolumbií a Chorvatskem nemohl počítat kvůli zranění i omluvenkám s největšími českými hvězdami jako Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková či Karolína Muchová.
Nyní tedy Petr Pála předává své žezlo bývalé reprezentantce Barboře Strýcové.
Konečné výsledky baráže tenisového Poháru Billie Jean Kingové, skupina D ve Varaždínu:
Česko – Kolumbie 3:0 (pátek 14.11.2025)
Bartůňková – Lizarazová 6:3, 6:1
Nosková – Osoriová 6:2, 6:2
Havlíčková, Šalková – Torresová a Pérezová 6:1, 6:2
Chorvatsko – Česko 1:2 (neděle 16.11.2025):
Marčinková – Bartůňková 6:3, 7:6 (8:6)
Ružičová – Nosková 5:7, 4:6
Marčinková, Fettová – Nosková, Havlíčková 2:6, 6:3, 3:6
