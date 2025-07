Slovenský filmař ovládl karlovarský festival. Skarsgård má Křišťálový glóbus

Úspěšný dokument sleduje život dvou svérázných šedesátníků v šumavských lesích. "Tento festival mi už roky potvrzuje, že to má celý smysl. Děkuju Aleši Palánovi, který napsal geniální knížku, díky které jsme mohli vstoupit do toho šíleného světa. Je to pro mě asi největší pocta, jakou jsem jako filmař dostal a moc si toho cením," poděkoval oceněný režisér, který cenu dostal z rukou Stellana Skarsgårda.

Švédský herec byl jedním ze dvou lidí oceněných Křišťálovým glóbem za mimořádný přínos kinematografii. Druhou osobností byl střihač Jiří Brožek, devítinásobný držitel Českého lva, který spolupracoval na více než stovce tuzemských titulů.

"Děkuju. Nejdříve chci pozdravit všechny své režiséry a režisérky, s kterými jsem spolupracoval, že to se mnou vydrželi. Chtěl bych poděkovat Jiřímu Bartoškovi za tuto cenu, kterou pro mě vymohl," prohlásil Brožek.

Skarsgård začal svou řeč s osobitým humorem. "Ještě nejsem mrtev. Myslel jsem, že jsem na toto ocenění ještě moc mladý. Chci poděkovat všem. I svým rodičům, kteří se spolu roku 1950 vyspali. Díky mami. A díky i další části mé rodiny, která je početná a po celém světě," uvedl skandinávský herec, který nezapomněl poděkovat karlovarskému festivalu.

Zvláštní cena poroty patří íránskému dramatu mladé zpěvačky Bezpráví. "Děkuji íránským ženám za jejich odvahu, naučily mě nemít strach. Nepotřebují lítost, potřebují podporu, tak jim věnujme potlesk ve stoje," vyzval publikum Velkého sálu režisér snímku Soheil Beiraghi.

O cenu za režii se rozdělili dva muži, Francouz Nathan Ambrosioni díky dojemnému dramatu Z lásky a Litevec Vytautas Katkus za svůj celovečerní debut Návštěvník. Nejlepší herečkou se stala Norka Pia Tjelta za výkon v milostném dramatu Neříkej mi mami, nejlepším hercem byl vyhlášen Àlex Brendemühl ze španělského snímku Až se z řeky stane moře.

Mladá debutantka Kateřina Falbrová dostala od poroty Zvláštní uznání za svůj herecký výkon ve snímku Sbormistr. "Kdo by řekl, že ta dvanáctiletá mimoňka z castingu přebírá cenu. Moc si přeju, že si lidi mého věku film Sbormistr pustí a odnesou si z toho to své," pronesla mladá herečka.

Divácká cena deníku Právo patří opět českému filmu, tentokrát zahajovacímu snímku letošního KVIFF, dokumentu Musíme to zarámovat!, v němž Jiří Bartoška vzpomíná na svůj život a kariéru. Na zesnulého prezidenta KVIFF opět během slavnostního ceremoniálu vzpomínal moderátor Marek Eben.