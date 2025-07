Rusko zastaví jen síla, říká Zelenskyj. Další noční útok nepřežili dva lidé

Zelenskyj uvedl, že po předchozích útocích vůči Charkovské a Sumské oblasti se během uplynulé noci zaměřili Rusové na cíle ve Lvovské oblasti a v Bukovině. Použili 26 řízených střel a téměř šest stovek dronů. "Více než 20 raket a většina dronů byla zničena," napsal prezident a poděkoval protivzdušné obraně.

Podle Zelenského došlo k zásahům civilní infrastruktury, včetně obytných domů. Dva lidé přišli o život ve městě Černovice. Přes 20 dalších osob utrpělo zranění.

"Tempo ruských leteckých úderů vyžaduje rychlá rozhodnutí a může být zpomaleno prostřednictvím sankcí hned teď. Přísné sekundární sankce jsou potřeba proti všem, kteří pomáhají Rusům vyrábět drony a profitovat z ropy," konstatoval lídr napadené země.

Ukrajina také ústy Zelenského požaduje další systémy protivzdušné obrany a hodlá investovat i do obranných dronů. "Tato válka může být zastavena jedině silou. Očekáváme od našich partnerů nejen signály, ale i kroky, které zachrání životy," dodal prezident.

Americký prezident Donald Trump v týdnu opět vyjádřil zklamání z přístupu Ruska vedeného šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. "Jsem z Ruska zklamaný, ale uvidíme, co se stane během několika následujících týdnů," řekl v rozhovoru pro americkou zpravodajskou stanici NBC News. "Myslím, že budu mít zásadní prohlášení ohledně Ruska v pondělí," naznačil šéf Bílého domu.

Nejvýše postavený muž Spojených států amerických čelil také otázkám ohledně obnovení dodávek zbraní na Ukrajinu. Jak naznačil, existuje v této věci nová dohoda mezi Washingtonem, Kyjevem a NATO.

"Posíláme zbraně NATO, které za tyto zbraně platí ze 100 procent. Děláme to, že zbraně, co odesíláme, míří k NATO a to je následně dává Ukrajině. A NATO za tyhle zbraně platí," vysvětlil americký prezident. Podle Trumpa došlo k uzavření dohody během červnového aliančního summitu. "Posíláme zbraně NATO a NATO bude hradit plnou cenu těchto zbraní," dodal.