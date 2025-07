Šerpa poprvé popsal poslední výstup horolezkyně Kolouchové

Kolouchová byla v tomto týdnu oficiálně prohlášena za nezvěstnou. Tělo první Češky, která pokořila nejvyšší horu světa Mount Everest, tak zůstane v Himálajích. K okolnostem tragédie se nově vyjádřil šerpa Taraman Tamang.

Horolezec odhalil, že se s českou kolegyní znal od minulé jarní sezóny a byl osloven, aby ji doprovázel při pokusu zdolat horu Nanga Parbat. Zesnulou kamarádku označil za technicky velmi zdatnou horolezkyni.

Kolouchová dorazila do Pákistánu v polovině června s manželem a pětičlenným týmem. Základního tábora dosáhla expedice v úterý 17. června. Podle šerpy zahájili 2. července kolem 18. hodiny výstup na vrchol. Z tábora číslo tři se dostali do výšky 7100 metrů a do blízkosti tábora číslo čtyři. "Klára šla příliš pomalu a nakonec se rozhodla výstup ukončit," vysvětlil webu aktuálně.cz.

Dvojice se vrátila do tábora číslo tři, kde si ohřála trochu vody a sbalila vybavení, aby mohla pokračovat v sestupu. "Můj batoh byl tentokrát o dost těžší než ten Klářin. Nesl jsem její osobní věci a plné kyslíkové láhve," popsal Tamang a zmínil, že Kolouchová měla pro šerpy pochopení. "Všimla si, že jsem pomalejší, a řekla mi: 'Taramane, máš těžký batoh, tak jdi v klidu. Já půjdu napřed a počkám na tebe v táboře číslo dva, ano?'" prozradil.

Šerpa souhlasil a vzkázal Češce, aby se opatrovala. "To bylo naposledy, co jsme spolu mluvili," uvedl. "Byla ode mě asi 40 nebo 50 metrů, když jsem zaslechl její výkřik. Podíval jsem se tím směrem a uviděl, jak se kutálí mimo fixní lano," dodal.

Kolouchová byla první Českou, která stanula na vrcholu nejvyšší hory světa Mount Everest. Stalo se tak v roce 2007. Na kontě měla úspěšné výstupy na K2 či Kančendžengu a celkem pět zdolaných osmitisícovek. Byla autorkou knihy Himálajský deník, před pěti lety o horolezkyni vznikl dokument filmařky Jany Počtové nazvaný K2 vlastní cestou.