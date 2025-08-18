V Bílém domě se mohla psát historie. S Trumpem jednal Zelenskyj i evropští lídři

Jakub Jurek

Jakub Jurek

18. srpna 2025 23:10

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025) Foto: The White House

Setkání mezi předními evropskými lídry a americkým prezidentem Donaldem Trumpem je v plném proudu. Lídři mocností starého kontinentu dorazili do Bílého domu, aby společně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským jednali o případném mírovém urovnání již více než tři roky dlouhé války na Ukrajině. 

Těsně před jednáním z amerického prezidenta sršel optimismus. „Nemyslím si, že by existovala nějaká příliš složitá otázka,“ prohlásil. „Prezident Putin také chce najít odpověď,“ poznamenal. 

Během mítinku s evropskými lídry byl Trump zachycen, jak se chlubí tím, že ruský prezident Vladimir Putin chce uzavřít dohodu právě kvůli němu. „Myslím, že chce uzavřít dohodu. Myslím, že chce uzavřít dohodu pro mě, rozumíte tomu? I když to zní šíleně,“ zašeptal Trump francouzskému lídrovi Emmanuelu Macronovi podle zjištění americké stanice CNN. 

Macron byl při své poznámce velmi přímý. „Všichni kolem tohoto stolu chtějí mír,“ řekl. Odkázal se tak na Trumpova slova z neděle, kdy americký prezident prohlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj může válku s Ruskem ukončit „pokud chce, nebo může pokračovat v boji“. 

Evropští lídři obecně ještě před setkáním chválili Trumpa za jeho snahu o ukončení války, stále ale mezi nimi převládal skepticismus. „Pokud chceme dosáhnout míru a zaručit spravedlnost, musíme jednat jednotně. Jsme na straně Ukrajiny,“ zdůraznila italská premiérka Giorgia Meloniová. 

Setkání se zúčastnil i finský prezident Alexander Stubb, který má poslední dobou s Trumpem nadstandardní vztahy. Lídr této severské země s poměrně málo obyvateli sice vedle lídrů jiných mocností působí méně významně, ale právě on přináší ke stolu to nejzásadnější – sympatie amerického prezidenta. „Ukrajině pomáhá tým Evropy a tým Spojených států,“ řekl Stubb. 

K zásadním jednáním v Bílém domě se posadil rovněž britský premiér Keir Starmer. „Myslím, že dnes bychom mohli učinit opravdu důležitý krok vpřed, z tohoto setkání by mohlo vzejít něco historického, co se týče bezpečnosti Ukrajiny a bezpečnosti v Evropě,“ popsal. 

Americký prezident Trump mezitím podle listu New York Times nastínil některé z požadavků, které přednesl Putinovi během jejich pátečního setkání na Aljašce. Údajně očekává, že Rusko propustí až tisíc ukrajinských vězňů předtím, než dojde na trojstranné setkání mezi ním, Putinem a Zelenským. 

Stejně jako Zelenskyj, i generální tajemník NATO Mark Rutte si těsně před začátkem setkání pochvaloval návrh na vznik bezpečnostních záruk, které budou podle vzoru článku 5 Severoatlantické smlouvy. „Tyto záruky mohou být účinné pouze tehdy, budou právně závazné a budou obsahovat konkrétní obranná opatření pro případ nového ruského útoku,“ shrnul ukrajinský prezident. 

Setkání mezi Trumpem, Zelenským a lídry Itálie, Francie, Velké Británie, Německa, Finska, Severoatlantické aliance a Evropské komise přichází poté, co se během pondělního podvečera středoevropského času sešli právě lídři Ukrajiny a USA. 

„Je mi ctí, že je s námi prezident Ukrajiny. Právě jsme měli velmi příjemné setkání s prezidentem Ruska. Dnešní setkání je velmi důležité,“ sdělil Trump na samý úvod setkání se Zelenským. „Pokud dnes vše dobře dopadne, existuje rozumná šance na ukončení války,“ dodal. Během jednání americký vůdce informoval, že bude trvat na mírové dohodě, nikoliv jen příměří. 

Trump během tiskové konference potvrdil, že americká podpora Ukrajině bude pokračovat, ať pondělní schůzka dopadne jakkoli. Nevyloučil ani možné vyslání amerických mírových jednotek poté, co by teoreticky byl podepsán mír. „V zajištění míru bude hrát hlavní roli Evropa, ale USA se budou také podílet. Evropa je první linií obrany, protože je tam. Ale my jim pomůžeme. Také se zapojíme … Myslím, že pokud se nám podaří dosáhnout míru, bude to fungovat. O tom nepochybuji,“ shrnul šéf Bílého domu. Informovala o tom americká stanice CNN. 

Řeč přišla i na potenciální mírové záruky. „Poskytneme jim velmi dobrou obranu a velmi dobrou bezpečnost,“ nastínil Trump podle listu New York Times. Na otázku novinářů ohledně bezpečnostních záruk odpovídal také ukrajinský prezident. Když byl dotázán, jaké záruky bude Kyjev v rámci mírové dohody požadovat, řekl stroze: „Všechny.“

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Zelenskyj je v Bílém domě. Trump ho ujistil o americké podpoře, slíbil i mírové jednotky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj těsně po 19. hodině středoevropského času dorazil do Bílého domu, s nečekaně vřelým přivítáním na něj čekal americký prezident Donald Trump. Úvodní tisková konference byla poklidná, oba lídři zodpověděli otázky novinářů a asi po pětačtyřiceti minutách se odebrali na jednání bez pozornosti médií. 
Dmytro Zolotukhin Původní zpráva

Trump sliboval mír skrz sílu. Vůči Rusku nebo Putinovi ji nevidíme, říká Zolotukhin pro EZ

Ukrajinský expert na národní bezpečnost a bývalý náměstek ministra informační politiky Dmytro Zolotukhin exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak vnímá jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, které proběhlo v pátek na Aljašce s nečekaně vřelým přivítáním pro Putina. „Od psychopata nelze očekávat, že se za něco stydí. Musíme si na to zvyknout," řekl. 

Donald Trump Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Emmanuel Macron Keir Starmer (labouristi) Friedrich Merz (CDU) Ursula von der Leyenová Giorgia Meloniová válka na Ukrajině

