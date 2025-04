Do Vatikánu se sjíždí desítky tisíc lidí z celého světa. Na rozloučení s papežem čekají hodiny

Papež František zemřel v pondělí ve věku 88 let v rezidenci Casa Santa Marta na následky mrtvice a srdečního selhání, poté co se léčil z oboustranného zápalu plic. Do poslední chvíle však zůstával aktivní – naposledy se objevil na Velikonoční neděli, kdy z balkonu baziliky požehnal věřícím.

Jeho poslední přání ohledně pohřebních obřadů byla skromná. Nechal odstranit několik ceremoniálních prvků, včetně tradičního umístění rakve na vyvýšeném katafalku. Dva švýcarští gardisté nad ní nyní drží stráž a tichý proud lidí kolem ní postupně prochází až do pátečního večera.

Pohřební mše se uskuteční v sobotu ráno na náměstí před bazilikou a očekává se účast mnoha světových státníků. Dorazí mimo jiné britský premiér Keir Starmer, prezident Spojených států Donald Trump i princ William. František bude následně pohřben v bazilice Santa Maria Maggiore, čímž poruší dlouholetou tradici pohřbů v kryptách Vatikánu.

Ve středu dopoledne doprovodili rakev do baziliky nosiči, obklopení desítkami kardinálů a biskupů. Procesí doprovázel zvon z baziliky, zatímco sbor zpíval žalmy a latinské modlitby. Když rakev vcházela na náměstí, dav vypukl v dlouhý, avšak tichý potlesk.

Kardinál Thomas Christopher Collins, bývalý arcibiskup Toronta, který se pohřebního procesí zúčastnil, popsal okamžik jako hluboce dojemný. „Bylo to obyčejné, ale právě tím hluboce lidské. Modlitby, kadidlo, ticho – stejné jako u pohřbu každého pokřtěného člověka,“ řekl.

Do středečního večera se podle představitele Vatikánu přišlo rozloučit již téměř 20 000 lidí z celého světa. Mnozí stáli ve frontě několik hodin, chránili se deštníky a slunečníky a přinesli si jídlo a pití, aby čekání vydrželi.

„Jsme připraveni čekat tak dlouho, jak bude třeba,“ řekla Abigail z Kalifornie, která dorazila s rodinou. „Je to privilegium být tady.“

Emoce provázely i poutníky z papežovy rodné Argentiny. Rodina Cabralových přijela do Itálie v rámci katolického jubilejního roku a plánovala navštívit kanonizační obřad Carla Acutise, který měl proběhnout 27. dubna. „Teď to ale vnímáme jako požehnání – být zde, když odchází tak velký papež,“ řekla Vicky Cabral.

Lidé přicházeli nejen z různých koutů Itálie, ale i z Polska, Německa či Španělska. Někteří mluvili o pokojném dojmu, který z Františkova těla vyzařoval. „Byl to příklad lásky a pokoje,“ řekl Francesco Catini z Benátek. „Ztělesnění pokory a solidarity.“

Františkovo poselství přesahovalo katolický svět. Uctít ho přišel i Gunnar Prieß z Německa, přestože není katolík. „Letěl jsem sem jen kvůli tomu. Tohle je rituál, který má dvoutisíciletou historii. Cítil jsem, že to musím zažít,“ řekl.

S pokračujícími pohřebními obřady se stále častěji ozývá otázka: kdo papeže Františka nahradí? Ve středu večer se sešlo 103 kardinálů a vyhlásilo devítidenní smutek. Konkláve, které vybere nového papeže, tak začne nejdříve 5. května.

Mezi favority na nástupnictví se řadí reformní filipínský kardinál Luis Antonio Tagle a státní sekretář Pietro Parolin. Kdo však Františka skutečně nahradí, zůstává zatím ve hvězdách. Papežova jednoduchost, otevřenost a důraz na spravedlnost nastavují jeho nástupci vysokou laťku.