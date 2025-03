Sáblíková se loučí s MS ve velkém stylu. Do sbírky přidala další medaili

Při své jízdě prokázala Sáblíková svou nezpochybnitelnou zkušenost a dokázala si tak rozložit tempo takovým způsobem, že ani postupem času nikterak neztrácela. Ba co víc, tempo ještě před cílem zrychlila. Cílem nakonec projela v čase 4:00,57. „Když jsem dojela, myslela jsem, že budu čtvrtá nebo pátá. Ale byla jsem strašně ráda, byl to nejlepší závod letošní sezony. Cítila jsem se skvěle, kola byla super, v Heerenveenu jsem si závěr protrpěla, tady to bylo úžasné a skvělé,“ vyprávěla po závodě Sáblíková.

Ta poté, co si vyslechla potlesk tribun, čekala na to, jak pojedou další soupeřky. V předposlední jízdě ji nakonec předjela Nizozemka Joy Beuneová, když zajela jen o osmnáct setin lepší jízdu. Když pak jela poslední dvojice, Kanaďanka Isabelle Weidemannová a Italka Francesca Lollorbrigidaová, již před jejich dojetím do cíle bylo jasné, že Sáblíkovou neohrozí a svěřenkyně kouče Petra Nováka tak mohla přijímat gratulace ze všech stran. Na samotné české závodnici bylo vidět, že neskrývá své dojetí. „Fakt mě to dojalo, protože jsem tomu nemohla uvěřit,“ nechala se slyšet rodačka z Nového Města na Moravě.

Dodejme, že bronzovou medaili brala Nizozemka Merel Conijnová, která absolvovala jízdu ve dvojici právě s českou reprezentantkou. Závodu v rámci mistrovství světa se po čtyřleté pauze zúčastnila i další česká závodnice Nikola Zdráhalová, přičemž nakonec skončila na 10. místě. „Tady na tom ledě jsem se hledala, ani před závodem jsem se necítila nejlépe a nečekala takové umístění. Je to pro mě zatím snová sezona,“ uvedla Zdráhalová.

V norském Hamaru se pak představil mezi muži i Metoděj Jílek, pro něhož to byl na MS debut. Tento osmnáctiletý talent v závodě na 5000 metrů jel až ve třetí dvojici od konce. Na rozdíl od podniku v Heerenveenu to bylo z jeho strany vyrovnané tempo po celý průběh jízdy, a i když se po ni umístil na průběžné druhé pozici, nakonec z toho bylo pro něj taktéž velice slušné páté místo.