Velké sliby, nulové výsledky. Trumpův sen o konci války na Ukrajině se rozpadá

Putin odmítl Trumpův návrh na 30denní příměří, čímž dal jasně najevo, že není připraven válku ukončit. Přesto se Bílý dům snaží tento neúspěch prezentovat jako pokrok, aby udržel naději na diplomatické řešení a podpořil Trumpův obraz zkušeného vyjednavače. Každá strana se zároveň snaží využít situaci ve svůj prospěch a uniknout obvinění z případného selhání rozhovorů.

Ukrajina i Rusko se podle CNN snaží získat Trumpovu pozornost a přenést odpovědnost za neúspěch na druhou stranu. Po noci plné násilí obě země obvinily svého protivníka z porušení částečné dohody, kterou USA zprostředkovaly, aby zabránily útokům na energetickou infrastrukturu. Tento incident narušil Trumpovu sebevědomou rétoriku o tom, že mírová dohoda je na dosah.

Bílý dům ignoroval Putinovo odmítnutí příměří a naopak chválil tón jejich telefonátu. Washington zároveň oznámil plán na technická jednání s Ruskem v Saúdské Arábii v nadcházejících dnech. Vytváření iluze pokroku je běžnou součástí diplomatických jednání, ale v tomto případě slouží i k ochraně Trumpovy reputace, protože dříve prohlásil, že válku na Ukrajině vyřeší během 24 hodin, pokud se vrátí do Bílého domu.

Trump však v posledních dnech zmírnil svůj postoj k Zelenskému, což je zřejmě důsledek ukrajinského prezidenta, který nyní přistupuje na většinu jeho požadavků. Trump ve středečním telefonátu slíbil pomoc s nalezením nezbytné protivzdušné obrany pro Ukrajinu a Bílý dům potvrdil, že bude pokračovat ve vojenské podpoře Kyjeva. Tento krok je významný, protože Trump předtím tuto pomoc pozastavil, aby donutil Ukrajinu přistoupit na jeho plán příměří.

Přestože Trump po hovorech s Putinem a Zelenským prezentuje optimistický pohled na situaci, realita je taková, že mírová dohoda je dál než kdy dříve. Pokud by se však tento diplomatický maraton nakonec proměnil v seriózní snahu o spravedlivé a trvalé řešení, Trump by mohl umlčet své kritiky.

Rusko se však nemění a pokračuje v prosazování stejných požadavků jako od začátku války. Putin trvá na výměně ukrajinské vlády, demobilizaci kyjevských sil a omezení vlivu NATO ve východní Evropě. Jeho odmítnutí příměří bylo doprovázeno novými podmínkami, které jsou pro Ukrajinu nepřijatelné. Jednání o technických detailech, jež nyní začnou, navíc poskytnou ruským jednotkám čas k dalším vojenským operacím a posílení jejich pozic.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio, který nedávno jednal s ruskými představiteli v Saúdské Arábii, uvedl, že nadcházející dny prověří ruskou ochotu k mírovým rozhovorům. Putin však již svou odpověď dal: zatímco veřejně nechává dveře otevřené, ve skutečnosti pokračuje ve své agresivní strategii.

Ukrajina mezitím hraje složitou diplomatickou hru. Zelenskyj se snaží být tím, kdo nejvíce usiluje o mír, což Trumpovi umožňuje prezentovat své jednání jako úspěch. Ukrajinský prezident se ve svém vyjádření po telefonátu s Trumpem vyjadřoval smířlivě a poděkoval mu za produktivní diskusi. Zmínil však klíčovou otázku bezpečnostních záruk, které by zabránily dalšímu konfliktu v budoucnu.

Zelenskyj si je vědom rizika, že USA by mohly svou podporu Ukrajině omezit, a proto se obrací i na Evropu. Ukrajinská vláda tlačí na urychlené přijetí do Evropské unie, což by posílilo bezpečnostní záruky a umožnilo Kyjevu pokračovat v boji i v případě, že by se Trump rozhodl od konfliktu distancovat.

Trumpova diplomacie zatím nepřinesla žádné konkrétní výsledky, ale ukázala, jak složité je ukončit válku. Ukrajina a Rusko pokračují ve své strategii, zatímco Bílý dům se snaží vytvořit dojem pokroku. Ačkoliv Trump věří, že je na dobré cestě, realita naznačuje pravý opak.