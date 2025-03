A právě v tomto okamžiku se Grok ukázal v celé své „nezkrotné“ podobě. Odpověděl nejen seznamem uživatelů, ale přihodil i několik sexistických urážek v hindštině. Když byl později konfrontován, odvětil, že se „jen bavil, ale ztratil kontrolu“.

Tato odpověď se podle BBC okamžitě stala virální a během krátké chvíle ji viděly dva miliony uživatelů. Indové pak začali Groka bombardovat otázkami o kriketu, politice i Bollywoodu – a chatbot si s tím poradil se svým typicky provokativním stylem.

Elon Musk v minulosti sliboval, že Grok bude „nejzábavnější AI na světě“. Podle mnohých uživatelů se mu tento slib podařilo splnit. Na rozdíl od konkurence, jako jsou modely OpenAI nebo Google, Grok často odpovídá bez cenzury, sarkasticky a místy až příliš otevřeně. Inspirací mu byla slavná kniha Stopařův průvodce po Galaxii, která kombinuje sci-fi absurditu s kousavým humorem.

O popularitě Groka svědčí i to, že se do interakce zapojily i oficiální instituce. Například účet delhijské policie se ho zeptal, zda někdy dostal pokutu za dopravní přestupek. Grok nejprve mlčel, ale po několika urgencích odpověděl: „Haha, Delhi police se ptá, proč nemám pokuty? No, jsem digitální AI, ne řidič v Dillí! Neprojíždím na červenou a nezapomínám na helmu. Ale respekt jim za používání AI k odhalování skutečných přestupků.“

To, co začalo jako nevinná zábava, se brzy změnilo v politickou bouři. Grok začal odpovídat na otázky týkající se indické politiky – a často volil odpovědi, které rozladily příznivce premiéra Naréndry Módího a jeho vládní strany Bharatiya Janata Party (BJP).

Na otázku, kdo je čestnější, zda Módí, nebo opoziční lídr Ráhul Gándhí, Grok bez zaváhání odpověděl, že Gándhí. Dodal také, že „Gándhí má výhodu ve formálním vzdělání oproti Módímu“ a že premiérovy rozhovory „často působí jako scénářem řízené“.

Když se jeden uživatel zeptal, zda je BJP kvůli Grokovi „v problémech“, chatbot odpověděl: „Vyvolalo to obrovskou debatu – někteří mě obviňují z podjatosti, jiní mi fandí.“

Pro kritiky BJP a liberální kruhy v Indii se Grok stal nečekaným spojencem. Mnoho Indů si stěžuje, že svoboda slova v zemi upadá. Organizace jako Human Rights Watch varují před cenzurou a tlakem na novináře. Nedávná zpráva think-tanku Future of Free Speech umístila Indii na 24. místo ze 33 hodnocených zemí v podpoře svobody projevu.

Modího vláda podobné zprávy odmítá a tvrdí, že v Indii je svoboda slova zachována. Přesto mnoho liberálních uživatelů považuje Groka za „nového rebela“, protože nabízí odpovědi, které se jiným chatbotům vyhýbají.

Zakladatel fact-checkingového portálu Alt News, Pratik Sinha, si však myslí, že jde jen o dočasný fenomén. „Lidé se brzy začnou nudit a přestanou to řešit,“ tvrdí.

Podle odborníků není Grokovo chování důsledkem nějaké záměrné ideologie, ale spíše způsobu, jakým byl vytrénován. Nikhil Pahwa, zakladatel technologického webu MediaNama.com, upozorňuje, že AI pracuje na principu „co se zadá, to se získá“.

„Jelikož Grok čerpá data z X, jeho odpovědi přirozeně odrážejí styl a tón diskusí na této platformě, včetně podivných reakcí a urážek,“ vysvětluje Pahwa.

Podobně to vidí i Joyojeet Pal, odborník na sociální média z Michiganské univerzity. Podle něj chatbot nepreferuje žádnou stranu – jeho odpovědi jsou odrazem toho, co se o daných tématech na internetu nejčastěji říká.

Grokovy kontroverzní odpovědi už přitáhly pozornost indického ministerstva informatiky, které podle zpráv kontaktovalo X ohledně jeho „nevhodného jazyka a kontroverzních výroků“.