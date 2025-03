TELH čtvrtfinále: Sparta porazila Třinec v prodloužení 4:3, Hradec srovnal

Čtvrtfinálová série mezi Třincem a Spartou nabídla další strhující drama. Pražané už byli na pokraji porážky, ale 27 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal Michal Řepík a v prodloužení rozhodl přesilovkovou trefou Valtteri Kemiläinen. Výhrou 4:3 si Sparta zajistila mečbol a vrací sérii do O2 areny s vedením 3:1.

Oceláři se dostali do vedení ve 21. minutě, když Filip Cienciala nekompromisně prostřelil Kovářa. Sparta měla střeleckou převahu, ale domácí obrana v čele s Kacetlem dlouho odolávala. Vyrovnání přišlo až těsně před druhou přestávkou – Krejčík zakončil povedené přečíslení.

Ve 47. minutě poslal Spartu do vedení Horák po přesné Irvingově přihrávce, ale Oceláři dokázali odpovědět. V 55. minutě Kovařčík dorazil puk za Kováře a vrátil Třinci naději. Když už to vypadalo, že domácí těsné vedení udrží, Řepík v čase 59:33 tečoval Krejčíkovu střelu a poslal duel do prodloužení.

Sparta v nastaveném čase několikrát zahrozila, ale Kacetl držel Oceláře nad vodou. Nakonec však domácí doplatili na nedisciplinovanost – v 67. minutě byl vyloučen Cienciala a Kemiläinen přesnou ranou od modré čáry rozhodl o vítězství Sparty.

Hradec Králové zvládl klíčový zápas a po výhře 3:2 v prodloužení srovnal sérii proti Mladé Boleslavi na 2:2. O dalším kroku v boji o semifinále se rozhodne v pondělí na východě Čech.

Domácí vstoupili do utkání aktivně, ale první gól padl na druhé straně. Hradec využil svou první přesilovku, když Patrik Miškář dorazil Pavelkovu střelu. Bruslaři však našli rychlou odpověď – po Mazurově akci se prosadil Pyrochta.

Hradec si vedení vzal zpět ve druhé třetině, když Kevin Klíma potrestal chybu boleslavské obrany a protlačil puk za Furcha. Mladá Boleslav však nepolevila v tlaku a ve 38. minutě opět udeřil Pyrochta, který svou druhou trefou v zápase vyrovnal na 2:2.

Třetí třetina patřila brankářům. Furch i Škorvánek předvedli několik klíčových zákroků a poslali zápas do prodloužení. V něm přišel rozhodující moment v čase 70:00 – Ryan Dmowski se dostal k odraženému puku a nechytatelnou střelou propálil Furcha.

"Boleslav hraje výborně, ale my jsme ukázali obrovskou touhu po vítězství. Teď se musíme dobře připravit na další zápas," hodnotil utkání trenér Hradce Tomáš Martinec.