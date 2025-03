Zelenskyj přelstil Putina, obnovil vztahy s Trumpem

Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že měl se Zelenským „velmi dobrý telefonát“, který jejich vztah „opět nasměroval správným směrem“. Ukrajinský prezident hovořil o „otevřeném a upřímném“ rozhovoru a zdůraznil svůj obdiv k americkému vůdci.

Tím, že Zelenskyj otevřeně podpořil Trumpův návrh na mírové řešení, přenesl podle serveru The Conversation pozornost zpět na Putina. Zatímco ukrajinský prezident přistoupil na částečné příměří týkající se útoků na energetickou infrastrukturu – přičemž zdůraznil, že na rozdíl od Putina souhlasí s úplným příměřím – Moskva kladla neakceptovatelné požadavky.

Putin v rozhovoru s Trumpem požadoval například úplné zastavení vojenské pomoci Ukrajině, zákaz sdílení zpravodajských informací mezi Kyjevem a jeho spojenci, nebo zastavení mobilizace ukrajinských vojenských sil. Tyto podmínky naznačují, že Putin nepočítal s tím, že by je Ukrajina mohla přijmout.

Naopak Zelenskyj otevřeně vyjádřil ochotu Ukrajiny podpořit americký mírový plán bez dalších podmínek. To postavilo Putina do defenzivy – najednou to byl on, kdo odmítal kompromis.

Zajímavé je, že Trump po rozhovoru s Putinem popřel, že by se bavili o vojenské pomoci Ukrajině, ale zároveň neřekl, zda by s omezením této podpory souhlasil. Faktem zůstává, že Trump si stále udržuje jistou náklonnost k Putinovi, což se projevilo i během jejich diskuse o potenciálním hokejovém utkání mezi USA a Ruskem – téma, které Putin často využívá k odlehčení politických jednání.

Nicméně Trumpova rétorika vůči Zelenskému se změnila. Už ho nenazývá diktátorem a Washington dokonce přislíbil pomoc s dodávkami dalších systémů protivzdušné obrany Patriot. To naznačuje, že Zelenskyj pochopil, jak s Trumpem jednat – lichotky a bezvýhradná podpora jeho plánů se zdají být klíčem k zlepšení vzájemných vztahů.

Putinova strategie natahování mírových jednání a snaha o udržení co největšího ukrajinského území pod kontrolou může být riskantní. Trump se totiž chce prezentovat jako politik, který „ukončil válku na Ukrajině“, a pokud zjistí, že mu Putin neposkytuje dostatečné ústupky, může svou podporu přesunout více na stranu Kyjeva.

Navíc Trump pod tlakem Zelenského přislíbil, že se pokusí vyřešit otázku 35 000 ukrajinských dětí deportovaných do Ruska, které americké ministerstvo zahraničí přestalo sledovat. Pokud by Trump v této záležitosti uspěl, mohl by se prezentovat jako zastánce lidských práv, což by mu přineslo politické body.

Trumpova strategie vůči Ukrajině se tedy proměňuje. Jeho nedávné jednání se Zelenským je důkazem, že Kyjev dokázal využít Trumpovy potřeby úspěchu a přitáhnout jeho pozornost. Jak dlouho však tento stav vydrží, zůstává otázkou. Zatím je však pod tlakem především Putin.