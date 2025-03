USA vás nechtějí, přijďte do "pekelné díry". Evropa láká americké vědce prchající před Trumpem

V inzerátech na akademické pozice se začínají objevovat pojmy jako „cenzura“ a „politické vměšování“. Podle rektora VUB Jana Danckaerta je povinností evropských univerzit pomoci kolegům z USA, kteří čelí škrtům v hodnotě milionů dolarů. „Americké univerzity a jejich vědci jsou největšími oběťmi tohoto politického a ideologického tlaku,“ uvedl pro The Guardian Danckaert.

Trumpova administrativa se snaží redukovat vládní výdaje, což ohrožuje tisíce pracovních míst v institucích jako NASA, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) či Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA). Současně se pod tlak dostávají výzkumy spojené s diverzitou, vakcinací či klimatickou krizí.

Pasteurův institut v Paříži již přijímá žádosti výzkumníků v oblasti infekčních chorob a epidemiologie. „Každý den dostávám žádosti od lidí, kteří už v USA nemohou nebo se bojí svobodně bádat,“ řekla jeho ředitelka Yasmine Belkaid.

Francouzský ministr pro vysoké školství Philippe Baptiste mezitím vyzval akademické instituce k návrhům, jak talentované vědce přilákat do Evropy. „Mnoho uznávaných badatelů už teď zvažuje svou budoucnost v USA. Přirozeně bychom rádi některé z nich přivítali,“ uvedl Baptiste.

Nizozemsko oznámilo plány na vytvoření fondu pro nábor mezinárodních vědců, zatímco univerzita v Aix-Marseille spustila program Safe Place for Science, který během tří let podpoří více než dvě desítky výzkumníků z USA. „Nechceme talent přetahovat, ale nemůžeme ignorovat, co se děje,“ řekl prezident univerzity Éric Berton. Během prvních dvou týdnů obdržel program stovku žádostí, včetně vědců z Yale, NASA či Stanfordu.

VUB v Bruselu v rámci svého náboru připomněla, že Trump v roce 2016 v rozhovoru pro Fox News označil belgické hlavní město za „pekelnou díru“. „Tehdy to v Evropě vyvolalo silné reakce. Naše iniciativa proto nese i symbolický význam,“ uvedla univerzita.

Evropa se tak snaží reagovat na měnící se akademické prostředí a nabídnout vědcům, jejichž výzkum je v USA potlačován, nové možnosti pro svobodnou práci.