Odborníků na armádu je stejně jako na fotbal, pustil se Pavel do kritiků. Poslanci pak raději schůzi uzavřeli

Prezident Pavel ve svém úvodním projevu vyzval poslance, aby otázku obrany nebrali jako předvolební téma a přistupovali k ní s maximální odpovědností. "Je to téma, které by nám všem mělo být společné a nemělo by být součástí předvolebního boje," uvedl a dodal, že je "velice nešťastné, když je téma obrany považováno za něco, co by mělo nést stranické tričko."

Zároveň zdůraznil, že cílem není jen utrácet určité procento HDP na obranu, ale mít funkční, moderní armádu, která zajistí bezpečnost České republiky v rámci kolektivní obrany NATO.

Kriticky se vyjádřil k častým diskusím o nákupu amerických stíhaček F-35, které opozice označuje za zbytečné a předražené. Nepřímo se přitom opřel do kritiků s poznámkou, že odborníků na vojenskou techniku je v poslední době stejně jako těch na fotbal během mistrovství.

Po prezidentově vystoupení se slova ujala ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která upozornila na dlouhodobé podfinancování armády a potřebu tento dluh dohnat. "Nacházíme se ve stavu, kdy se naše obrana a armáda potýká s obrovským dluhem z minulosti, který je nyní potřeba dohnat v řádu několika málo let," prohlásila.

Zároveň apelovala na poslance, aby diskuse o obraně byla věcná, seriózní a bez vzájemného osočování. Podle Černochové je třeba zaměřit se na budoucnost a odložit stranou minulá pochybení.

Během jejího vystoupení došlo k roztržce s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který se domáhal slova s argumentem, že mimořádnou schůzi svolalo jeho hnutí. Předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová mu však připomněla, že k vystoupení byl přihlášen až po ministryni. Babišův pokus převzít slovo tak neuspěl.

Situace se dále vyhrotila ve chvíli, kdy ministryně obrany navrhla, aby byla hlavní část jednání uzavřena pro veřejnost. Argumentovala tím, že seriózní debatu o obraně nelze vést bez znalosti citlivých informací, a požádala o umožnění vystoupení náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Vládní koalice její návrh prosadila, navzdory nesouhlasu opozice.

Šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová marně navrhovala, aby byla uzavřena pouze ta část, kdy bude hovořit náčelník generálního štábu. Ani její návrh, ani výhrady předsedy klubu SPD Radima Fialy, který požadoval veřejnou debatu, nebyly přijaty.

Uzavřené jednání bude pokračovat až do konce obecné rozpravy. Poslanci museli odevzdat svá elektronická zařízení a z jednání se nebude pořizovat žádný zvukový záznam.