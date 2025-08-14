Nezvyklý závěr schůzky: Zelenskyj po setkání se Starmerem beze slova opustil Downing Street

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opustil Downing Street po krátkém setkání s britským premiérem Keirem Starmerem. Uvedl to server BBC.
Oba lídři sice neřekli novinářům ani slovo o nadcházejícím summitu mezi Trumpem a Putinem na Aljašce, ale jejich tichý odchod byl podle všeho promyšlenou taktikou.
Starmer se po hodinové schůzce rozhodl doprovodit Zelenského k autu, což je neobvyklé. Během jejich odchodu, který byl doprovázen vřelým objetím a potřesením rukou, si oba zachovali mlčení.
Podle politického korespondenta Nicka Eardleyho byl tento krok cílenou demonstrací jednoty po všech událostech, které se v posledních dnech udály, včetně hovoru evropských lídrů s Donaldem Trumpem.
Hlavním důvodem, proč se oba lídři rozhodli pro mlčení, je podle Eardleyho snaha vyhnout se jakémukoli náznaku, že mezi nimi a Spojenými státy panují neshody.
Taktika Downing Street v posledních dnech spočívá v tom, aby si získala Trumpovu podporu. Snaží se zajistit, aby americký prezident šel na zítřejší setkání s Putinem s poselstvím, které bude rezonovat s názory Evropy a Ukrajiny.
Litva, která má 2,8 milionu obyvatel a sousedí s ruskou enklávou Kaliningrad a Běloruskem, se snaží posílit svou obranu proti potenciální hrozbě ze strany Ruska. V rámci snahy o posílení „civilního odporu“ zahájila vláda iniciativu, která má naučit desítky tisíc lidí ovládat drony. Vláda chce do roku 2028 vycvičit více než 22 000 lidí, uvedl The Guardian.
Zdroj: Libor Novák