Nezvyklý závěr schůzky: Zelenskyj po setkání se Starmerem beze slova opustil Downing Street

Libor Novák

14. srpna 2025 14:11

Volodymyr Zelenskyj v Londýně.
Volodymyr Zelenskyj v Londýně. Foto: Facebook Keir Starmer (labouristi)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opustil Downing Street po krátkém setkání s britským premiérem Keirem Starmerem. Uvedl to server BBC.

Oba lídři sice neřekli novinářům ani slovo o nadcházejícím summitu mezi Trumpem a Putinem na Aljašce, ale jejich tichý odchod byl podle všeho promyšlenou taktikou.

Starmer se po hodinové schůzce rozhodl doprovodit Zelenského k autu, což je neobvyklé. Během jejich odchodu, který byl doprovázen vřelým objetím a potřesením rukou, si oba zachovali mlčení.

Podle politického korespondenta Nicka Eardleyho byl tento krok cílenou demonstrací jednoty po všech událostech, které se v posledních dnech udály, včetně hovoru evropských lídrů s Donaldem Trumpem.

Hlavním důvodem, proč se oba lídři rozhodli pro mlčení, je podle Eardleyho snaha vyhnout se jakémukoli náznaku, že mezi nimi a Spojenými státy panují neshody.

Taktika Downing Street v posledních dnech spočívá v tom, aby si získala Trumpovu podporu. Snaží se zajistit, aby americký prezident šel na zítřejší setkání s Putinem s poselstvím, které bude rezonovat s názory Evropy a Ukrajiny. 

před 1 hodinou

Kreml oznámil čas schůzky Putina s Trumpem

