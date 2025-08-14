Kreml oznámil čas schůzky Putina s Trumpem

Prezidentský poradce Jurij Ušakov oznámil, že se Vladimír Putin a Donald Trump po jednání na Aljašce zúčastní společné tiskové konference. Uvedl, že oba lídři budou mít nejprve soukromý rozhovor za přítomnosti tlumočníků. Poté se k nim připojí pět členů z každé delegace.
Setkání začne v 11:30 místního času a jeho délka bude záviset na průběhu diskuze. Ušakov také sdělil, že by měla tisková konference na konci summitu shrnout výsledky jednání.
Hlavním tématem schůzky bude Ukrajina, ale lídři se budou zabývat i dalšími záležitostmi. Poradce uvedl, že se bude mluvit i o spolupráci a obchodu mezi USA a Ruskem.
Součástí ruské delegace, která se vydá na Aljašku, budou ministr zahraničí Sergej Lavrov, ministr obrany Andrej Bělousov, ministr financí Anton Siluanov a ruský podnikatel Kirill Dmitriev.
Bývalý šéf britské rozvědky MI6 Alex Younger mezitím v rozhovoru pro BBC řekl, že nevidí nic, co by naznačovalo, že Putin změnil své ambice na Ukrajině. Podle něj jsou možné výsledky summitu na Aljašce „široce otevřené“, ale Putin není nijak připraven ustoupit od svého cíle totálního podmanění.
Younger přiznal, že je „těžké být optimistický“ ohledně summitu a zdůraznil, že je důležité, aby Ukrajina „byla u stolu“. Podle něj je americký „přístup strukturálně chybný“. Donald Trump je sice jediný, kdo může problém vyřešit, ale podle bývalého šéfa rozvědky „masivně přeceňuje vliv [USA] na Rusko“. Uvedl, že Rusko Spojeným státům jednoduše nevěří.
Kreml také potvrdil, že se Putin a Trump po setkání na Aljašce zúčastní společné tiskové konference, která poslouží k „shrnutí výsledků jednání“. Ušakov upřesnil, že po soukromém rozhovoru budou pokračovat jednání mezi delegacemi u pracovního snídaňového stolu.
Uvedl, že se oba lídři summitu využijí k diskuzi o obchodní a ekonomické spolupráci. „Samozřejmě budou řešeny i širší otázky zajištění míru a bezpečnosti, a také naléhavé mezinárodní a regionální záležitosti,“ dodal.
Související
Demokraté v krizi. Potřebují lídra do prezidentských voleb, dodnes ale nikoho nemají, varuje Bidenův poradce
Výsledek hovoru mezi lídry? Trump hodně mluvil, co udělá ale neřekl
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Kreml oznámil čas schůzky Putina s Trumpem
před 1 hodinou
Izrael chce přesídlit Palestince z Pásma Gazy do Jižního Súdánu
před 2 hodinami
KLDR plánuje zakotvit do ústavy odpor k Jižní Koreji
před 2 hodinami
Bude až 37 stupňů. Meteorologové v nové výstraze upřesnili stupeň nebezpečí
před 2 hodinami
Jak se chránit před extrémním počasím? Meteoroložka dala čtenářům EZ několik důležitých doporučení
před 2 hodinami
Demokraté v krizi. Potřebují lídra do prezidentských voleb, dodnes ale nikoho nemají, varuje Bidenův poradce
před 3 hodinami
Jak se Evropa chystá na ruskou hrozbu? Zvažuje i obnovu prastaré trati
před 4 hodinami
Výsledek hovoru mezi lídry? Trump hodně mluvil, co udělá ale neřekl
před 5 hodinami
Trump: Rusko čekají vážné následky, pokud Putin neukončí válku.
před 6 hodinami
Letní počasí je nejnáročnější v noci. Meteorologové vysvětlili důvod
včera
Sbormistr na Vlny nenaváže. Filmoví akademici překvapili volbou dokumentu
včera
Rusové ho naváděli. Kolumbijský žhář měl v Praze i další cíle, odhalilo vyšetřování
včera
Vlci budí na Šumavě obavy. Správa parku připustila, že jí utekli z výběhu
včera
Policie uzavřela případ vraždy čínské ženy v Hradci Králové. Muži hrozí výjimečný trest
včera
Výhled počasí až do září. Meteorologové už tuší, jak bude na začátku školního roku
včera
Dnešek patří levákům. Historie pamatuje několik úspěšných na vědeckém poli
včera
Čína přerušuje styky s prezidentem Pavlem. Kvůli setkání s dalajlámou
včera
Budeme kvůli umělé inteligenci hloupnout? Studie na lékařích odhalila nepříjemné dopady AI
včera
Litva se obává ruského útoku. Vycvičí tisíce dětí i dospělých v používání dronů
včera
Trumpův bizarní slib o zlevnění léků o 1500 % má dobrý důvod. Farmaceutické firmy likvidují Američany
Šéf Bílého domu Donald Trump přišel s bombastickým slibem, že sníží ceny léků o 1500 %. Zdůraznil tím absurditu a zároveň smutnou realitu amerického zdravotnictví. V zemi, kde lidé za léky platí až trojnásobek oproti jiným vyspělým státům, zůstává dostupnost potřebné léčby pro miliony Američanů otázkou finančního přežití spíše než samozřejmou součástí péče o zdraví.
Zdroj: Jakub Jurek