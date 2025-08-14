Kreml oznámil čas schůzky Putina s Trumpem

Kreml oznámil čas schůzky Putina s Trumpem
Prezidentský poradce Jurij Ušakov oznámil, že se Vladimír Putin a Donald Trump po jednání na Aljašce zúčastní společné tiskové konference. Uvedl, že oba lídři budou mít nejprve soukromý rozhovor za přítomnosti tlumočníků. Poté se k nim připojí pět členů z každé delegace.

Setkání začne v 11:30 místního času a jeho délka bude záviset na průběhu diskuze. Ušakov také sdělil, že by měla tisková konference na konci summitu shrnout výsledky jednání.

Hlavním tématem schůzky bude Ukrajina, ale lídři se budou zabývat i dalšími záležitostmi. Poradce uvedl, že se bude mluvit i o spolupráci a obchodu mezi USA a Ruskem.

Součástí ruské delegace, která se vydá na Aljašku, budou ministr zahraničí Sergej Lavrov, ministr obrany Andrej Bělousov, ministr financí Anton Siluanov a ruský podnikatel Kirill Dmitriev.

Bývalý šéf britské rozvědky MI6 Alex Younger mezitím v rozhovoru pro BBC řekl, že nevidí nic, co by naznačovalo, že Putin změnil své ambice na Ukrajině. Podle něj jsou možné výsledky summitu na Aljašce „široce otevřené“, ale Putin není nijak připraven ustoupit od svého cíle totálního podmanění.

Younger přiznal, že je „těžké být optimistický“ ohledně summitu a zdůraznil, že je důležité, aby Ukrajina „byla u stolu“. Podle něj je americký „přístup strukturálně chybný“. Donald Trump je sice jediný, kdo může problém vyřešit, ale podle bývalého šéfa rozvědky „masivně přeceňuje vliv [USA] na Rusko“. Uvedl, že Rusko Spojeným státům jednoduše nevěří.

Kreml také potvrdil, že se Putin a Trump po setkání na Aljašce zúčastní společné tiskové konference, která poslouží k „shrnutí výsledků jednání“. Ušakov upřesnil, že po soukromém rozhovoru budou pokračovat jednání mezi delegacemi u pracovního snídaňového stolu.

Uvedl, že se oba lídři summitu využijí k diskuzi o obchodní a ekonomické spolupráci. „Samozřejmě budou řešeny i širší otázky zajištění míru a bezpečnosti, a také naléhavé mezinárodní a regionální záležitosti,“ dodal. 

Ruská armáda prorazila ukrajinskou obrannou linii v Doněcké oblasti

Ilustrační fotografie.

Demokraté v krizi. Potřebují lídra do prezidentských voleb, dodnes ale nikoho nemají, varuje Bidenův poradce

Marylandský guvernér Wes Moore nedávno vyjádřil názor, že by se demokraté neměli zabývat volbami v roce 2028 a měli by se plně soustředit na současnost. Na druhou stranu, ve svém nedávném komentáři pro magazín Time bývalý hlavní poradce prezidenta Joea Bidena John McCarthy tvrdí, že ačkoli je soustředění na aktuální dění důležité, strana si nemůže dovolit odkládat přípravu na budoucnost.

Donald Trump Vladimír Putin

Kreml oznámil čas schůzky Putina s Trumpem

Izrael chce přesídlit Palestince z Pásma Gazy do Jižního Súdánu

Izrael chce přesídlit Palestince z Pásma Gazy do Jižního Súdánu

Izrael jedná s Jižním Súdánem o možnosti přesídlení Palestinců z Pásma Gazy do této válkou zmítané východoafrické země. Jedná se o součást širšího úsilí Izraele usnadnit masovou emigraci z oblasti, kterou po 22 měsících ofenzívy proti Hamásu opustil v ruinách.

KLDR plánuje zakotvit do ústavy odpor k Jižní Koreji

KLDR plánuje zakotvit do ústavy odpor k Jižní Koreji

Kim Jo-čong, sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, důrazně odmítla tvrzení Jižní Koreje, že Pchjongjang odstranil některé ze svých propagandistických reproduktorů podél hranice. Podle prohlášení, které bylo zveřejněno státní agenturou KCNA, Severní Korea reproduktory nikdy neodstranila a ani je nemá v úmyslu odstranit.

Ilustrační foto

Jak se chránit před extrémním počasím? Meteoroložka dala čtenářům EZ několik důležitých doporučení

Česko vstoupilo do další vlny úmorných veder, která vyvrcholí v pátek teplotami až 37 °C. Meteoroložka Dagmar Honsová pro EuroZprávy.cz varovala, že tropické počasí představuje zátěž hlavně pro seniory, děti a chronicky nemocné, a radí, jak se chránit. Klíčem je dostatek tekutin, lehké oblečení, vyhýbání se polednímu slunci a ochrana pokožky i očí.

Ilustrační fotografie.

Demokraté v krizi. Potřebují lídra do prezidentských voleb, dodnes ale nikoho nemají, varuje Bidenův poradce

Marylandský guvernér Wes Moore nedávno vyjádřil názor, že by se demokraté neměli zabývat volbami v roce 2028 a měli by se plně soustředit na současnost. Na druhou stranu, ve svém nedávném komentáři pro magazín Time bývalý hlavní poradce prezidenta Joea Bidena John McCarthy tvrdí, že ačkoli je soustředění na aktuální dění důležité, strana si nemůže dovolit odkládat přípravu na budoucnost.

Vlaky

Jak se Evropa chystá na ruskou hrozbu? Zvažuje i obnovu prastaré trati

Belgie, Nizozemsko a Německo diskutují o obnově železniční trati Železný Rýn. Trať, jejíž historie sahá až do 19. století, se má dočkat vzkříšení, aby posílila vojenskou mobilitu v reakci na rostoucí hrozbu ze strany Ruska. Tato trasa spojovala belgický přístav Antverpy s německou průmyslovou oblastí Porúří a během druhé světové války a po ní hrála klíčovou roli pro spojenecké síly.

Donald Trump

Trump: Rusko čekají vážné následky, pokud Putin neukončí válku.

Před blížícím se summitem začal americký prezident Donald Trump zjišťovat, jak se jeho ruský protějšek Vladimir Putin za poslední roky změnil. Od jejich posledního setkání v roce 2019 uplynulo dlouhých šest let. Trump, který se summitu na Aljašce zúčastní, slíbil, že rychle vyjedná mír na Ukrajině ještě před nástupem do úřadu. Putin však neprojevil zájem o příměří a naopak stupňuje útoky.

Vlci, ilustrační foto

Vlci budí na Šumavě obavy. Správa parku připustila, že jí utekli z výběhu

Nepříjemná situace nastala během vrcholné turistické sezóny na Šumavě. Zástupci správy národního párku v úterý ustanovili krizový štáb pro odchyt vlků, kteří se vyskytují v širším okolí návštěvnického centra v Srní a vykazují nízkou hladinu plachosti. Není totiž vyloučeno, že jde o vlky chované ve zdejším výběhu. 

Dron, ilustrační foto

Litva se obává ruského útoku. Vycvičí tisíce dětí i dospělých v používání dronů

Litva, která má 2,8 milionu obyvatel a sousedí s ruskou enklávou Kaliningrad a Běloruskem, se snaží posílit svou obranu proti potenciální hrozbě ze strany Ruska. V rámci snahy o posílení „civilního odporu“ zahájila vláda iniciativu, která má naučit desítky tisíc lidí ovládat drony. Vláda chce do roku 2028 vycvičit více než 22 000 lidí, uvedl The Guardian.

Trumpův bizarní slib o zlevnění léků o 1500 % má dobrý důvod. Farmaceutické firmy likvidují Američany

Šéf Bílého domu Donald Trump přišel s bombastickým slibem, že sníží ceny léků o 1500 %. Zdůraznil tím absurditu a zároveň smutnou realitu amerického zdravotnictví. V zemi, kde lidé za léky platí až trojnásobek oproti jiným vyspělým státům, zůstává dostupnost potřebné léčby pro miliony Američanů otázkou finančního přežití spíše než samozřejmou součástí péče o zdraví.

