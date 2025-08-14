Až do sobotních 18 hodin bude alespoň pro některá místa platit výstraha před vysokými či velmi vysokými teplotami. Vyplývá to z nejnovějších informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové vydali ve čtvrtek dopoledne novou výstrahu, která upravuje stupeň nebezpečí pro některé obce s rozšířenou působností v Karlovarském, Plzeňském, Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji.
"V přílivu velmi teplého vzduchu čekáme ve čtvrtek 14. a v pátek 15. srpna na celém území ČR teploty přes 31 °C. Zejména ve středních a severozápadních Čechách, na jižní a střední Moravě a na Ostravsku teploty dosáhnou 34 až 37 °C," uvedl ústav na facebooku.
Ochlazení přinese studená fronta, která přijde v sobotu od západu. Toho dne budou odpolední maxima překračovat 31 stupňů jen na jižní a střední Moravě.
Při vysokých teplotách hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace. Lidem se doporučuje dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami, omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Podle končícího izraelského velvyslance v Bruselu Haima Regeva hrozí, že Evropa ztratí svou roli v budoucím uspořádání Blízkého východu, pokud se rozhodne potrestat Izrael kvůli válce v Gaze. Ve svém posledním rozhovoru pro portál Politico Regev ostře zkritizoval ty členské státy, které prosazují sankce, a varoval před nebezpečím, které to představuje pro vzájemné vztahy.
