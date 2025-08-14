Kim Jo-čong, sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, důrazně odmítla tvrzení Jižní Koreje, že Pchjongjang odstranil některé ze svých propagandistických reproduktorů podél hranice. Podle prohlášení, které bylo zveřejněno státní agenturou KCNA, Severní Korea reproduktory nikdy neodstranila a ani je nemá v úmyslu odstranit.
"Při několika příležitostech jsme dali jasně najevo, že nemáme žádnou vůli zlepšovat vztahy s Jižní Koreou," řekla Kim Jo-čong a dodala, že tento postoj bude v budoucnu zakotven v severokorejské ústavě. Prohlášení přišlo poté, co jihokorejská armáda na začátku týdne uvedla, že Severní Korea demontovala některé své reproduktory, a to jen několik dní po tom, co Jižní Korea učinila totéž.
Kim Jo-čong, která je zástupkyní ředitele severokorejského propagandistického oddělení, označila tvrzení Soulu za "nepodložený jednostranný předpoklad a falešnou stopu". Jihokorejské vysílání obsahovalo nejen propagandistické zprávy, ale často také populární K-pop písně. Severní Korea naopak vysílala znepokojující zvuky, jako je vytí zvířat.
Obyvatelé Jižní Koreje žijící v blízkosti hranic si stěžovali, že je hluk z obou stran ruší, někdy dokonce i uprostřed noci. Pchjongjang považuje jihokorejské vysílání za válečný akt a v minulosti vyhrožoval, že reproduktory zničí.
Jihokorejské vysílání z reproduktorů bylo obnoveno v červnu 2024, po šestileté pauze. K tomuto kroku došlo za odvolaného prezidenta Juna Sok-jola, který zaujal tvrdší postoj vůči Severní Koreji. Vysílání bylo znovu spuštěno poté, co Severní Korea začala do Jižní Koreje posílat balony naplněné odpadky.
Vztahy se zdánlivě zlepšily s nástupem nového prezidenta I Če-mjonga, jehož kampaň se soustředila na zlepšení mezikorejských vztahů. Jižní Korea krátce po jeho nástupu do úřadu v červnu zastavila vysílání podél demilitarizované zóny. Podle jihokorejské armády se jednalo o snahu "obnovit důvěru" a "dosáhnout míru na Korejském poloostrově".
I přes to zůstávají vztahy mezi oběma zeměmi napjaté. Severní Korea nedávno varovala, že na provokace odpoví "rozhodnými protiakcemi", a to v souvislosti se společnými vojenskými cvičeními mezi Jižní Koreou a USA.
Podle končícího izraelského velvyslance v Bruselu Haima Regeva hrozí, že Evropa ztratí svou roli v budoucím uspořádání Blízkého východu, pokud se rozhodne potrestat Izrael kvůli válce v Gaze. Ve svém posledním rozhovoru pro portál Politico Regev ostře zkritizoval ty členské státy, které prosazují sankce, a varoval před nebezpečím, které to představuje pro vzájemné vztahy.
Zdroj: Libor Novák