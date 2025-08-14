Trump: Rusko čekají vážné následky, pokud Putin neukončí válku.

Před blížícím se summitem začal americký prezident Donald Trump zjišťovat, jak se jeho ruský protějšek Vladimir Putin za poslední roky změnil. Od jejich posledního setkání v roce 2019 uplynulo dlouhých šest let. Trump, který se summitu na Aljašce zúčastní, slíbil, že rychle vyjedná mír na Ukrajině ještě před nástupem do úřadu. Putin však neprojevil zájem o příměří a naopak stupňuje útoky.
Zdroje CNN z Bílého domu naznačují, že by mohla existovat naděje na dosažení dohody. Podle amerických zpravodajských služeb se však zdá, že se nic podstatného nezměnilo. Putin si stále klade stejné maximální územní cíle jako na začátku války. Jedno z nejpravděpodobnějších vysvětlení je to, že by jakékoli příměří využil k přeskupení svých sil, a mohl by se dokonce pokusit znovu obsadit Kyjev.
Putinovy cíle tak zjevně zůstávají nezměněné. Nadále odmítá, aby se Ukrajina stala součástí NATO, a nesouhlasí s rozmístěním zahraničních mírových sil na svém území. Jak se vyjádřil jeden ze zdrojů z amerických zpravodajských služeb, Putin je přesvědčen, že vítězí, a proto nemá důvod ustupovat.
Evropští lídři a Ukrajina se nicméně obávají, že by se Bílý dům mohl stát nástrojem v rukou Kremlu. Samotná skutečnost, že se Trump sejde s Putinem na americké půdě a bez přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, je podle nich vítězstvím pro Rusko.
Jeden z evropských úředníků uvedl, že Rusko nabízí ukončení války výměnou za splnění svých nejpřísnějších požadavků. Podle něj by taková dohoda nepředstavovala mírové řešení, nýbrž kapitulaci. Přesto se někteří Evropané domnívají, že Trump má jedinečnou schopnost uzavřít dohodu a povzbudily je i jeho nedávné změny v přístupu k válce.
Ve středu Trump varoval, že Rusko čekají vážné následky, pokud se ukáže, že Putin nemá vážný zájem o ukončení války. Trump sice neupřesnil, jaké následky by to byly, ale v minulosti hrozil Moskvě přísnějšími hospodářskými sankcemi či cly.
Putinovy skutečné úmysly je obtížné odhalit. Bývalý agent KGB má velmi úzký okruh poradců a není jasné, koho v danou chvíli poslouchá. Ačkoli mají USA díky desetiletím studia Putina rozsáhlé institucionální znalosti, americké tajné služby mají jen malý přehled o jeho každodenních rozhodnutích. Kreml zůstává pro zpravodajce „těžkým cílem“.
I přesto se americkým tajným službám podařilo získat důležité informace, jako například o Putinově rozhodnutí zahájit invazi na Ukrajinu v roce 2022. Tehdy jiné zahraniční zpravodajské služby pochybovaly o amerických varováních, že se ruský prezident chystá rozpoutat válku.
Není zcela jasné, nakolik se Trump bude spoléhat na zpravodajské zprávy, zejména vzhledem k jeho dřívější skepsi vůči hodnocením tajných služeb týkajících se Ruska. Jeden z amerických úředníků se dokonce pochyboval, zda Trumpovi spolupracovníci sdělují celou pravdu.
Trump si je jistý, že Putina dokáže rychle odhadnout, a v úterý prohlásil, že bude vědět, zda je možné dosáhnout dohody, po pouhých „prvních dvou minutách“ jejich setkání. Trump označil nadcházející summit za „oťukávací“ schůzku.
Podle amerických úředníků se však nezměnil Putin, ale Trump. Jeho přístup z počátku ledna prý byl naivní, ale nyní evropští spojenci tvrdí, že si Trump konečně uvědomil, že Putin je vražedný vůdce. Jeho nálada se začala měnit letos v létě, kdy i jeho hlavní vyjednavač Steve Witkoff začal pociťovat frustraci z Kremlu.
Během soukromých setkání prý začal Trump o Putinovi mluvit s rostoucími nadávkami. Přítomní si podle nich jasně všimli, že se jeho pohled na Putina mění. Jeden z účastníků soukromého setkání s evropským lídrem řekl, že Trumpův hněv byl hmatatelný.
Někteří analytici tvrdí, že pandemie mohla částečně přispět ke změně v Putinově chování. Během pandemie se Putin téměř neukazoval na veřejnosti a setkával se jen s omezeným okruhem lidí. Před osobním setkáním museli jeho partneři podstoupit dvoutýdenní karanténu.
Dnešní Putin je sice méně izolovaný, ale i pro země, které mají k Rusku nejblíž, je stále těžké ho rozluštit. Například ukrajinská rozvědka předložila v posledních letech řadu odvážných hodnocení, které často nebyly důvěryhodné.
Podle některých expertů se Putinovo odhodlání získat Ukrajinu za každou cenu ještě posílilo. To z něj dělá ještě složitějšího partnera pro jednání. Angela Stent, bývalá zpravodajská důstojnice pro Rusko, se domnívá, že pokud Rusko ve válce nevyhraje, Putin nezůstane v úřadu.
Zelenskyj varoval, že se ho Putin bude snažit na summitu oklamat. Ukrajinský prezident uvedl, že jeho zpravodajské služby hlásí, že se Putin na příměří nepřipravuje, a že mu jde jen o to, aby summit prezentoval jako své osobní vítězství.
Minulý týden vyjednavač Witkoff zmátl evropské spojence, když s nimi údajně mluvil o předání ukrajinských území Rusku výměnou za příměří. Trump však na hovor s evropskými představiteli prý reagoval, že o území Ukrajiny by měl vyjednávat pouze Zelenskyj. Bývalý americký velvyslanec v Rusku Michael McFaul zdůrazňuje, že Putin není pragmatický, ale spíše ideologický vůdce, což vyjednávání s ním značně komplikuje.
Související
Trumpův bizarní slib o zlevnění léků o 1500 % má dobrý důvod. Farmaceutické firmy likvidují Američany
Nečekaný dopad Trumpovy vlády: Největší asijské ekonomiky si šly po krku, teď se spojují proti USA
Donald Trump , válka na Ukrajině , Vladimír Putin
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Trump: Rusko čekají vážné následky, pokud Putin neukončí válku.
před 1 hodinou
Letní počasí je nejnáročnější v noci. Meteorologové vysvětlili důvod
včera
Sbormistr na Vlny nenaváže. Filmoví akademici překvapili volbou dokumentu
včera
Rusové ho naváděli. Kolumbijský žhář měl v Praze i další cíle, odhalilo vyšetřování
včera
Vlci budí na Šumavě obavy. Správa parku připustila, že jí utekli z výběhu
včera
Policie uzavřela případ vraždy čínské ženy v Hradci Králové. Muži hrozí výjimečný trest
včera
Výhled počasí až do září. Meteorologové už tuší, jak bude na začátku školního roku
včera
Dnešek patří levákům. Historie pamatuje několik úspěšných na vědeckém poli
včera
Čína přerušuje styky s prezidentem Pavlem. Kvůli setkání s dalajlámou
včera
Budeme kvůli umělé inteligenci hloupnout? Studie na lékařích odhalila nepříjemné dopady AI
včera
Litva se obává ruského útoku. Vycvičí tisíce dětí i dospělých v používání dronů
včera
Trumpův bizarní slib o zlevnění léků o 1500 % má dobrý důvod. Farmaceutické firmy likvidují Američany
včera
Nečekaný dopad Trumpovy vlády: Největší asijské ekonomiky si šly po krku, teď se spojují proti USA
včera
Jsme jediný spojenec, kterého na Blízkém východě máte, varuje izraelský diplomat EU
včera
Zelenskyj je v Berlíně kvůli jednání s Trumpem. Ten označil evropské lídry za "skvělé lidi"
včera
Izraelské armáda operuje na Západním břehu Jordánu. Uzavírá obchody, omezuje pohyb lidí
včera
Balaštíková končí na kandidátce ANO. Měla se pokusit objednat vraždu psa
včera
Záhadné žhářské útoky, migrace, sabotáže. Polsko stojí ve frontové linii proti ruské hybridní válce
včera
Tropické počasí začíná. Nová výstraha zvyšuje stupeň nebezpečí
včera
Zelenskyj míří do Berlína. S Merzem, Ruttem, Trumpem a dalšími lídry bude jednat o summitu s Putinem
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes přicestuje do Berlína, aby se zde připojil k online hovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a evropskými lídry. Videokonference se koná jen dva dny před plánovaným osobním setkáním Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce. Cílem této konference je připravit evropskou pozici pro nadcházející summit, kde se má jednat o ukončení války na Ukrajině.
Zdroj: Libor Novák