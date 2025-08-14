Demokraté v krizi. Potřebují lídra do prezidentských voleb, dodnes ale nikoho nemají, varuje Bidenův poradce

Marylandský guvernér Wes Moore nedávno vyjádřil názor, že by se demokraté neměli zabývat volbami v roce 2028 a měli by se plně soustředit na současnost. Na druhou stranu, ve svém nedávném komentáři pro magazín Time bývalý hlavní poradce prezidenta Joea Bidena John McCarthy tvrdí, že ačkoli je soustředění na aktuální dění důležité, strana si nemůže dovolit odkládat přípravu na budoucnost.
Podle něj je značka Demokratické strany v krizi, což dokládají průzkumy veřejného mínění. Jeden z průzkumů od Wall Street Journal, který byl zveřejněn na začátku srpna, ukázal, že přízeň voličů vůči Demokratické straně je na 35letém minimu. Jen 33 % voličů má na stranu pozitivní názor.
Průzkum také naznačuje, že demokraté jsou vnímáni jako strana stárnoucího vedení, která je odtržená od každodenních problémů běžných lidí. Důkazem může být i průzkum agentury Gallup z července, podle kterého jen 27 % nezávislých voličů vnímá stranu pozitivně. Mezi voliči mladšími 40 let a voliči v klíčových státech často převládá názor, že strana postrádá jasnou vizi.
McCarthy však zdůrazňuje, že Demokratická strana má mnoho talentovaných lídrů, kteří jsou připraveni převzít vedení. Mezi ně patří například guvernéři jako Wes Moore, Gretchen Whitmer a Gavin Newsom, senátoři Ruben Gallego a Elissa Slotkin, a také nová nadějná tvář Mikie Sherrill, která kandiduje na guvernérku New Jersey v roce 2025. Problém ale spočívá v tom, že velká část z nich není pro voliče dostatečně viditelná.
Podle McCarthyho je nezbytné, aby se tito noví lídři začali prosazovat a budovat si jméno už teď, a nečekali s kandidaturou do roku 2027. Zmínil také, že značku strany nelze změnit pouhým poselstvím, ale konkrétními tvářemi.
Jako příklad úspěšného přístupu uvedl Joea Bidena, který před volbami v roce 2020 intenzivně podporoval demokraty v jejich kampaních napříč celou zemí. Pomohl tak straně zvítězit v mnoha důležitých státech, jako je například Pensylvánie, kde uspěl Conor Lamb. Tímto přístupem si získal reputaci lídra, který umí vyhrávat i v obtížných regionech.
McCarthy uzavřel svůj komentář s tím, že každý, kdo chce být v roce 2028 prezidentským kandidátem, by měl začít vést stranu už dnes. Měl by podporovat kandidáty v nižších volbách, pomáhat státním stranám, shánět finance a ukazovat se v důležitých momentech, které si to žádají. Takový proces by stranu posílil a zdůraznil by její největší výhodu, a sice talentované vedení.
