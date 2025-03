„Nejhorší premiér Babiš!“ Koalice SPOLU paroduje kampaň hnutí ANO a vrací úder webem a kolážemi

Lednový volební model agentury Kantar CZ přinesl překvapivý vývoj na české politické scéně. Hnutí ANO sice nadále zůstává největší politickou silou v zemi, avšak oproti listopadu ztratilo 3,5 procentního bodu a aktuálně by získalo 33,5 procenta hlasů. Druhá koalice SPOLU rovněž oslabila, když by ji volilo 19 procent voličů, což představuje dvoubodový pokles. Uvedla to Česká televize.