Zemřelo 121 lidí, další se pohřešují. Experti už tuší, proč byly povodně v Texasu tak smrtící

Guvernér Texasu Greg Abbott pověřil Texaský úřad pro krizové řízení, aby požádal o rozšíření seznamu federálně uznaných oblastí postižených katastrofou, který byl vyhlášen prezidentem Donaldem Trumpem. Obyvatelé těchto oblastí budou díky tomuto kroku moci žádat o granty na obnovu a opravy.

„Pět okresů – Burnet, San Saba, Tom Green, Travis a Williamson – požaduje, aby byly zařazeny do programů individuální pomoci Federální agentury pro řešení mimořádných situací, a čtyři okresy – Kendall, Kimble, Menard a San Saba – požadují, aby byly zařazeny do programu veřejné pomoci FEMA,“ uvedl Abbott podle informací stanice CNN.

Do pátracích a záchranných operací se zapojila také společnost LA Drones Services, která poskytla bezpilotní letouny. Osobně se akce účastní i majitel firmy Jordy Marks. „Hledám cokoliv, co vyčnívá. Proud byl tak silný. Myslím, že to strhlo lidi a hodilo je to pod trosky,“ popsal situaci.

Mezi přeživšími je například fotografka Nancy Clementová, která pobývala v rekreačním areálu Camp Mystic, kde přišlo o život několik desítek dětí a několik vedoucích. Podle jejího vyprávění ji probudil intenzivní déšť v pátek kolem druhé hodiny ranní. Plný rozsah nebezpečí si uvědomila, až když voda dosáhla verandy její chaty.

„Později se ale dveře budovy rozrazily a voda se okamžitě navalila dovnitř,“ líčila Clementová. Se skupinou kolegů se jí podařilo vyšplhat na střechu. Zachránila s sebou také telefon, peněženku a plyšovou hračku z dětství. „Bylo to jako pocit naděje, i když v tu chvíli byla voda stále velmi vysoko,“ dodala.

Proč byly povodně tak smrtící?

Zatímco Texas počítá škody a ztráty na životech po ničivých povodních, experti začínají vysvětlovat, proč byly záplavy v některých oblastech natolik ničivé. Zvláštní pozornost věnují oblasti Texas Hill Country ve střední části státu, kde se kombinace přírodních a meteorologických faktorů ukázala jako mimořádně nebezpečná.

Oblast je přirozeně náchylná k bleskovým povodním, a to především kvůli specifickému složení půdy a terénu. Suchá, hlinitá půda zde jen minimálně absorbuje vodu, která tak namísto vsakování rychle stéká po povrchu. Zvláštností regionu je také pásmo útesů a strmých svahů známé jako Balcones Escarpment.

Na tyto podmínky upozornil i profesor stavebního a environmentálního inženýrství Hatim Sharif: „Když teplý vzduch z Mexického zálivu stoupá po úbočí, kondenzuje a může vypustit velké množství vlhkosti. Ta voda rychle stéká po kopcích z mnoha různých směrů a zaplňuje potoky a řeky pod nimi,“ uvedl pro server The Conversation.

Zásadní roli ale sehrála i povaha samotných srážek. Intenzitu dešťů ovlivnilo několik meteorologických jevů, které společně vytvořily mimořádně zrádné podmínky. „V první řadě tu byl Barry, tropický systém, který na začátku minulého týdne zasáhl východní Mexiko a postupně slábl. Vlhkost z tohoto systému byla zvednuta severním směrem přímo do Texasu,“ popsala meteoroložka Kate Bilová ze stanice CBS.

Podle ní vlhkost ještě umocnily další faktory. „K vlhkosti přispěly i další meteorologické jevy – nízké proudění a poruchy ve vyšších vrstvách atmosféry. Nic se vlastně nepohybovalo, takže veškerý déšť padal na stejná území a kvůli hluboké vlhkosti v atmosféře byly srážky velmi intenzivní,“ doplnila.