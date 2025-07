Další průzkum, jiná čísla. ANO je první, vládní strany si pohoršily

ANO by obdrželo hlas 32 procent voličů, hnutí expremiéra Babiše vzrostl i potenciál na 41 a půl procenta. Na druhém místě by skončila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), jejíž preference spadly o dva procentní body na 19 procent. Potenciál trojice vládních stran se snížil na 27 procent.

Dvouciferného výsledku by dosáhla ještě třetí SPD, podpořilo by jí 14 procent respondentů. Podle potenciálu by hnutí mohlo na svou stranu dostat ještě dalších šest procent voličů.

Pohoršilo si o půldruhého procenta i hnutí STAN, jehož podpora momentálně činí 9 procent. O procento méně mají Piráti. Těsně nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny balancují hnutí Stačilo a Motoristé (5,5 %).

Poměrně odlišné výsledky přineslo aktuální šetření agentury NMS, u které se ANO propadlo pod 30 procent na 28,7 %. Spolu přisoudil průzkum 21,5 procenta. Do parlamentu by se dostalo šest kandidujících subjektů, neuspěli by Motoristé.

Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.