Zelenskyj: Potřebujeme finance a sestřelíme všechno. Snaží se zachránit protivzdušnou obranu

Zelenskyj během setkání se svými evropskými spojenci v italské metropoli apeloval na podporu Ukrajiny v ohledech protivzdušné obrany. „Potřebujeme finance. Sestřelíme všechno, pokud naši partneři vyslyší, co jsem jim řekl. Našli jsme řešení – stíhací drony,“ nastínil podle serveru Euronews.

Ukrajinský prezident rovněž připomněl vzdušné útoky, které Rusko v posledních týdnech silně zintenzivnilo. „Naši lidé se nevyspí. Putin chce těmito útoky destabilizovat naši společnost. Jejich plán je 700-1000 dronů denně,“ zdůraznil. „Rusko masivně zintenzivnilo útoky na Ukrajinu. Současná jednání o příměří v Turecku zjevně nefungují,“ podotkl Zelenskyj.

Rusko kritizoval také šéf americké diplomacie Marco Rubio poté, co se setkal s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Během něj tlumočil nespokojenost šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. „Zopakoval jsem, co řekl prezident, a to jak zklamání, tak frustraci z nedostatečného pokroku. Potřebujeme vidět plán, jak se tato válka může ukončit. A pak jsme si vyměnili některé nápady, jak by to mohlo vypadat,“ popsal.

Zelenskyj se mezitím snaží o získání protileteckých raketových systémů Patriot. „S prezidentem Trumpem vedeme pozitivní dialog o systémech Patriot. Požádal jsem o 10 systémů Patriot a odpovídající počet raket pro tyto systémy,“ uvedl.

Připraveni pomoct s Patrioty jsou i evropští spojenci. „Německo je připraveno zaplatit dva systémy, Norsko je připraveno zaplatit jeden systém, mám bilaterální dohody s premiérem. Jakmile dostaneme jasnou odpověď od výrobce a od různých složek USA, připojí se k programu financování amerických systémů Patriot i další evropští partneři,“ shrnul Zelenskyj.