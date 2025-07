Poruchy se násobily. Česko už začíná tušit, proč došlo k blackoutu

Durčák uvedl, že problémy započaly v 11:51, kdy vypadlo vedení V411, ačkoliv nebylo přetíženo. "Bylo přetrženo a příčina tohoto přetržení se zkoumá," řekl podle webu TN.cz. Již o další minutu později následoval výpadek bloku šest elektrárny Ledvice. "S kolegy z ČEZu zjišťujeme proč, jestli je tam nějaké kauzální propojení," vysvětlil.

Minutu před polednem nastalo přetížení linky V208 od Orlíku na Chodov. Dispečer ji musel vypnout, jinak by hrozily dlouhodobé potíže. "Buď by se ta linka propálila a mohlo by dojít k nevratnému poškození, anebo bychom to risknuli. Ta linka by to vydržela, ale to riziko by bylo velmi vysoké," popsal šéf ČEPS.

Po dalším výpadku vedení V401 vznikl ostrov o přibližně milionu odběrných míst. Podle Durčáka se ihned začalo pracovat na restartu soustavy. Již před půl jednou odpoledne byl obnoven provoz na lince V208. Okolo 14. hodiny se podařilo dostat pod napětí rozvodnu v Praze a během následující hodiny i ostatní rozvodny.

Následně probíhaly operace provozovatelů distribučních soustav za účelem obnovení napájení na nižších hladinách napětí. V 15:45 byl vyhlášen stav nouze. Oprava prasklého vodiče skončila po 22. hodině a vedla ke stabilizaci sítě v plném rozsahu a ukončení nouzového stavu.

"Došlo k násobení poruch. Kdyby došlo k samotnému pádu vodiče a nenásledovaly by ty tři následné doprovodné prvky, tak by ta soustava vydržela," konstatoval Durčák.

Vedení ČEPS také popřelo teorii, že příčinou blackoutu byl velký přítok elektrické energie ze sousedních zemí. Objem dovážené elektřiny byl minulý pátek standardní.