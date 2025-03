Pokud zaútočíte na Polsko, přijde devastující reakce, varuje NATO Putina

„Pokud by si někdo myslel, že může zaútočit na Polsko nebo jakoukoliv jinou zemi NATO a uniknout bez následků, odpovíme plnou silou této neochvějné aliance,“ uvedl Rutte s tím, že Moskva by neměla pochybovat o odhodlání NATO bránit své členy. „Naše reakce bude devastující. To musí být zcela jasné Vladimiru Vladimiroviči Putinovi a komukoliv jinému, kdo by se rozhodl nás napadnout,“ dodal.

Rutte rovněž ocenil Polsko za jeho investice do obrany. Země vynakládá 4,7 % svého hrubého domácího produktu na obranné výdaje, což je nejvyšší podíl mezi všemi členskými státy NATO.

Generální tajemník NATO zároveň varoval před rostoucím vojenským potenciálem Ruska a jeho přechodem na válečnou ekonomiku. „Rusko je a zůstává nejvýznamnější a nejtemnější hrozbou pro naši alianci,“ prohlásil Rutte.

Polský premiér Donald Tusk zdůraznil, že členství v NATO je pro bezpečnost jeho země klíčové. „Je pro nás nesmírně důležité slyšet jasný závazek, že NATO bude Polsko bránit v jakékoliv kritické situaci,“ uvedl Tusk s odkazem na článek 5 Severoatlantické smlouvy, který zaručuje kolektivní obranu v případě napadení.

Tusk také upozornil na obavy spojené s mírovými jednáními mezi Ukrajinou a Ruskem, která vedou Spojené státy. Polsko má podle něj jen omezený vliv na průběh těchto jednání. „Musíme být připraveni na scénáře, které si sami nepíšeme,“ dodal s odkazem na nejistotu ohledně budoucího vývoje situace na východě Evropy.

Rutte se v rámci svého projevu snažil rozptýlit obavy z oslabování transatlantických vazeb, které vyvolávají výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v minulosti vyjádřil kritiku vůči evropským spojencům a zpochybnil americkou ochotu zasahovat v případě útoku na některého člena aliance.

„Transatlantické vztahy mezi Spojenými státy a Evropou jsou pilířem naší aliance a to se nemění,“ ujistil Rutte s tím, že NATO zůstává jednotné a připravené čelit jakékoliv hrozbě.

Polsko si přitom dlouhodobě zakládá na blízkých vztazích s USA a vyhýbá se krokům, které by mohly zhoršit vztahy s Trumpovou administrativou.

Vzhledem k rostoucím obavám z možného ruského útoku Polsko významně investuje do obrany svého území. Aktuálně vynakládá 2,3 miliardy eur na projekt „Východní štít“, což je série opevnění na hranicích s Ruskem a Běloruskem. Tuto iniciativu podporuje i Evropská unie.

„Polsko přebírá plnou odpovědnost za ochranu své východní hranice, která je zároveň vnější hranicí Evropské unie,“ prohlásil Tusk.

Premiéři Tusk a Rutte se po návštěvě Varšavy chystají odcestovat do Paříže, kde se zúčastní summitu o Ukrajině, který pořádá francouzský prezident Emmanuel Macron. Tento summit je součástí širších snah evropských lídrů koordinovat strategii vůči pokračujícímu konfliktu na Ukrajině a zajistit dlouhodobou bezpečnost v regionu.

Tusk zdůraznil, že Polsko usiluje o mírové řešení konfliktu, avšak pouze za podmínek, které zajistí spravedlnost a dlouhodobou stabilitu. „Nikdo nechce mír více než my, ale pouze spravedlivý mír nám poskytne pocit bezpečí. Je to klíčová podmínka pro bezpečnost Polska, Evropy a NATO,“ uzavřel Tusk.