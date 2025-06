Třetí noc protestů v LA: V pohotovosti je námořní pěchota

V ulicích dochází k potyčkám s policií, ta nasadila slzotvorný plyn, gumové projektily i zábleskové granáty. Zásahové jednotky na koních se snaží rozptýlit davy, přičemž nejméně pět aut v okolí shořelo a policejní vozidla byla terčem útoků – lidé po nich házeli mimo jiné i elektrické koloběžky.

Davy demonstrantů se rozdělily do menších skupin, některé sedí na vozovkách s transparenty a vlajkami, jiné se přímo střetávají s policií, píše BBC.

Část protestujících zablokovala dálnici 101, která je kvůli nepokojům uzavřena. Losangeleská policie vyhlásila centrum města za oblast „neoprávněného shromažďování“. Během nedělní noci bylo zatčeno nejméně deset osob.

V reakci na vyhrocenou situaci bylo v oblasti nasazeno 300 členů kalifornské Národní gardy a 500 příslušníků námořní pěchoty je v pohotovosti na základně přibližně 230 kilometrů od města.

Prezident Donald Trump na své platformě Truth Social vyzval k tvrdému zásahu proti protestujícím. „Vypadá to v LA opravdu zle. NASADIT VOJSKO!!!“ napsal. V jiné zprávě požaduje okamžité zatýkání osob v maskách. Také uvedl, že policejní šéf Jim McDonnell by měl přehodnotit situaci ohledně nasazení armády: „Měl by to udělat HNED!!!“

Kalifornský guvernér Gavin Newsom prezidentovy kroky ostře kritizoval, označil je za „nelegální“ a „nemorální“ a pohrozil žalobou. Starostka Los Angeles Karen Bassová dodala, že „chaos, který vidíme v Los Angeles, je vyvolán administrativou“ a vyzvala k pokojnému protestu.

Přestože jsou ulice v tuto chvíli o něco klidnější, napětí zůstává vysoké. Večer došlo k několika ohniskům násilí a vandalismu. V mnoha případech šlo o úmyslné poškozování majetku spíše než o poklidné projevy nesouhlasu.