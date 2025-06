Do Los Angeles dorazila národní garda. Hegseth hrozí nasazením námořní pěchoty

Rozmístění vojáků přichází v době rostoucího napětí kvůli zásahům imigračních úřadů, které během pátku zasáhly například módní čtvrť LA a pobočku Home Depot. Za poslední týden bylo ve městě zatčeno přes sto osob, včetně prominentního odborového předáka, obviněného z maření činnosti policie při protestech.

Bílý dům oznámil, že prezident Donald Trump nařídil rozmístění Národní gardy kvůli „nepokoji, který byl ponechán bez odezvy“. Ministr obrany Pete Hegseth dokonce pohrozil zapojením námořní pěchoty.

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom však tvrdě kritizoval zásah federální vlády, který podle něj situaci pouze zhorší. „Trump do LA posílá 2 000 členů Národní gardy – ne proto, že by to bylo potřeba, ale aby vytvořil krizi,“ uvedl. Dodal, že prezident „doufá v chaos, aby mohl ospravedlnit další zákroky, vyvolat strach a upevnit kontrolu“. Vyzval obyvatele, aby zůstali klidní a protestovali nenásilně.

Starostka Los Angeles Karen Bass a kongresmanka Nanette Barragán se k výzvě ke klidu připojily. Barragán, která zastupuje oblast Paramount, zároveň varovala, že jí bylo sděleno, aby se připravila na třicetidenní působení imigrační agentury ICE v oblasti. „O tuto pomoc jsme nežádali. Nechceme ji. Tohle je další eskalace ze strany prezidenta,“ prohlásila v rozhovoru pro CNN.

Barragán potvrdila, že sobotní protesty byly z větší části poklidné. „Když jsem mluvila se šerifem, řekl, že protest v Paramountu je pod kontrolou a že ti, kteří protestovali proti imigrační politice, už odešli. Nepokoje se přesunuly do Comptonu, kde šlo už o jinou skupinu,“ dodala.

Napětí v oblasti zůstává vysoké. V Paramountu byla během protestů zapálena auta a stovky lidí se v noci sešly poblíž místní prodejny s koblihami. Policie použila zátarasy s ostnatým drátem, aby udržela dav pod kontrolou. V centru Los Angeles pak došlo k protiprávnímu shromáždění u federálních budov, včetně zadržovacího centra, kde policie začala s dalšími zatýkáními.