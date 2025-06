Trump chválí zásah Národní gardy v Los Angeles. Ta ale ve městě vůbec není

Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro CNN Prima NEWS by se v hypotetických volbách do Poslanecké sněmovny stalo vítězem hnutí ANO, které by získalo 30,1 % hlasů. S výraznějším odstupem následuje koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), jež si oproti předchozím měřením mírně polepšila a nyní dosahuje na 22,3 %. Reputační otřes v podobě bitcoinové kauzy, která se dotkla zejména ODS a vyústila v rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka, se zatím na preferencích Spolu výrazněji neprojevil.