Volby by vyhrálo ANO, koalice Spolu navzdory bitcoinové kauze posiluje

Průzkum probíhal ve dvou fázích – mezi 23. a 27. květnem a následně od 30. května do 4. června. Zapojilo se do něj celkem 1 552 respondentů z celé republiky, přičemž většina odpovídala už v době, kdy byla bitcoinová aféra známá.

Do Sněmovny by se kromě ANO a Spolu dostalo ještě SPD (13,1 %), hnutí STAN (10,8 %), Piráti (6,2 %) a hnutí Stačilo! (5,5 %). Strana Motoristé sobě by se se čtyřmi procenty do dolní komory nedostala, přesto však podle výzkumníků STEM zastavila předchozí propad a její podpora mírně roste, zejména po oznámení Filipa Turka, že do voleb skutečně půjde.

Hnutí ANO i nadále dominuje jako nejsilnější politická síla, přestože v posledních týdnech zaznamenalo mírný úbytek podpory. STEM upozorňuje, že ANO má velmi širokou voličskou základnu, přičemž jeho jádro tvoří lidé bez maturity a voliči starší 60 let.

Na vzestupu je SPD, které pomohlo spojení s několika menšími stranami. Se ziskem 13,1 % se hnutí stává hlavním hlasem protestních voličů. Daří se mu zejména mezi střední a starší generací bez vysokoškolského vzdělání.

Podpora hnutí STAN osciluje kolem 10 %, aktuálně se zastavila na 10,8 %, přičemž jádro jeho voličů tvoří mladí lidé. Piráti i nadále zaznamenávají značnou volatilitou v preferencích a jejich současný výsledek 6,2 % zatím znamená těsné překročení potřebné hranice.

Nové levicové uskupení Stačilo!, které staví na voličích KSČM, udrželo podporu kolem 5,5 %. Naopak Motoristé sobě, kteří získali 4 %, by do Sněmovny neprošli, i když se po několika slabších týdnech vracejí do hry. Jejich podpora je těsně spjatá s osobností Filipa Turka, jenž se začátkem kampaně posílil viditelnost strany.

Přepočet hlasů na mandáty ukazuje, že ANO by mělo ve Sněmovně nejsilnější pozici se ziskem 74 křesel. Koalice Spolu by obsadila 55 míst, SPD 29, STAN 23, Piráti 10 a Stačilo! 9 mandátů. Ostatní strany by zůstaly pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny.

Výzkumníci STEM dodávají, že dopad kauzy s bitcoinovým darem se může naplno projevit až s časovým odstupem. Na konečné důsledky pro koalici Spolu si tak zřejmě bude nutné počkat do další vlny měření.